James se manifesta após eliminação do São Paulo; Lucas Moura vai às lágrimas

James Rodríguez foi um dos vilões do São Paulo na eliminação para a LDU, em pleno Morumbi, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar de dar uma assistência para Robert Arboleda e apresentar um bom futebol, o meio-campista desperdiçou a única cobrança dos são-paulinos. Logo após a partida, o colombiano assumiu a responsabilidade pela queda do time no torneio continental. “Acho que eu tinha entrado bem, dei assistência, mas aconteceu isso da penalidade, nunca tinha acontecido isso em 32 anos. Assumo a responsabilidade, é minha. Eu poderia ter feito melhor, mas é assim o futebol”, lamentou, em entrevista na zona mista. Depois, nas redes sociais, o armador agradeceu o apoio dos torcedores e prometeu uma reviravolta. “Gostaria de agradecer o torcedor são-paulino que mais uma vez encheu o Morumbi e apoiou o time. Estou muito triste, mas confiante de que minha história no clube está apenas começando e que teremos muitos motivos para sorrir juntos.”

Outro reforço do São Paulo nesta janela de transferências, o meia-atacante Lucas Moura tratou de apoiar James Rodríguez. Na publicação do colombiano, o ídolo do Tricolor tratou de elevar o moral do companheiro. “Você entrou e jogou muito irmão! Só saiu o nosso gol porque você colocou a bola na cabeça do Arboleda. Somos um time, ninguém ganha e ninguém perde sozinho! Estamos juntos craque!”, disse. Apesar do discurso, Lucas não escondeu que ficou chateado com a queda para a LDU. Em vídeo que circula nas redes sociais, o jogador do 31 anos foi flagrado aos prantos, sendo consolado pela esposa.

Hoje me tocou perder um pênalti em uma decisão, algo que jamais havia acontecido em minha carreira. Assumo a responsabilidade pela eliminação. Gostaria de agradecer o torcedor são-paulino que mais uma vez encheu o Morumbi e apoiou o time. Estou muito triste, mas confiante de que… pic.twitter.com/BljwcLNBvw

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 1, 2023



Agora, o São Paulo volta as suas atenções para o duelo contra o Coritiba, novamente no Morumbi, neste domingo, 3, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em má fase no Nacional, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior ocupa apenas a 11ª posição, com sete pontos a menos que o sexto colocado Red Bull Bragantino, time que abre a zona de classificação para a próxima Libertadores. Em setembro, os são-paulinos ainda terão as duas finais contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Em busca do título inédito, o Tricolor visita o Rubro-Negro, no Maracanã, no dia 17. No domingo seguinte, 24, a finalíssima acontecerá no Morumbi.

ELIMINAÇÃO

Lucas Moura chorou bastante abraçado com a sua esposa, após a eliminação do São Paulo da Sul-Americana.

🎥 Lucas Silvestrepic.twitter.com/5qYPrwmPLP

— Goleada Info (@goleada_info) September 1, 2023



