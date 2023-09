Intensa chuva com ventos fortes causa transtornos em Sena Madureira

Nesta sexta-feira, 1, uma chuva de grande intensidade acompanhada por ventos fortes assolou a cidade de Sena Madureira, gerando uma série de desafios para os residentes. Embora não tenha havido relatos de feridos, a fúria da natureza deixou sua marca em diversas partes do município.

Um dos incidentes mais notáveis aconteceu na interseção entre a Rua Quintino Bocaiuva e a Major João Câncio, onde um poste foi derrubado, expondo perigosamente a fiação no meio da via. Felizmente, não houve vítimas, mas a situação exigiu uma ação imediata das autoridades responsáveis.

Outra situação preocupante ocorreu no Bairro Ana Alves Vieira, onde um robusto bambu tombou, obstruindo metade da pista principal. Os moradores prontamente notificaram as autoridades competentes, incluindo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), buscando medidas para a remoção segura do bambu. A ladeira íngreme onde o incidente ocorreu requer uma atenção especial por parte dos motoristas e pedestres.

Residentes preocupados entraram em contato com a equipe de reportagem do Radar 104 para relatar os problemas e destacar a necessidade urgente de reparos e a implementação de medidas preventivas em áreas suscetíveis a eventos climáticos adversos.

Além dos incidentes mencionados, outros pontos da cidade também foram afetados pela força dos ventos e da chuva, resultando em situações que demandam a atenção das autoridades municipais.

Finalmente, a chuva se dissipou por volta das 13 horas e 24 minutos, proporcionando um alívio bem-vindo para os habitantes de Sena Madureira.

Por Yaco News.