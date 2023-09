Infovia de 2,6 mil quilômetros irá conectar Manacapuru a Rio Branco pelo Rio Purus

Foto: Pablo Le Roy

Com investimento de R$ 1,9 bilhão, o Novo PAC vai construir e ampliar 28 infovias pelo Brasil, sendo 18 estaduais, 8 regionais e 2 nacionais. Conhecidas como estradas digitais, as Infovias irão ampliar a capacidade de tráfego de dados e expandir a disponibilidade de banda larga, especialmente nas Regiões Norte e Nordeste. O programa é o Norte Conectado.

A infovia que atenderá o Acre conecta as cidades de Manacapuru, no Amazonas, e Rio Branco através do Rio Purus. Essa conexão atenderá as cidades de Anori, Beruri, Boca do Acre, Lábrea, Pauini e Tapauá em 2.660 de extensão.

O Programa Norte Conectado tem a finalidade de expandir a infraestrutura de comunicações na Região Amazônica, por meio da implantação de cabos de fibra óptica subfluvial, visando atender às políticas públicas de telecomunicações, educação, pesquisa, saúde, defesa e do judiciário, e ainda outras políticas públicas que venham a se integrar ao escopo do Programa. Além disso, objetiva-se ampliar o acesso à internet da região, com possibilidade de integração aos países vizinhos que compõem a Pan Amazônia.

A implantação será baseada em uma infraestrutura de telecomunicações que interligará, inicialmente, Macapá a Tabatinga, passando por Manaus, com ramificações para Almeirim, Santarém, Alenquer, Breves, Belém, Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Guiana Francesa e Peru.