Ilusão de ótica com imagens de Messi e Cristiano Ronaldo viraliza nas redes sociais

As redes sociais ficaram agitadas com mais um viral nas últimas horas. Desta vez, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão envolvidos na história. Imagens que circulam na internet chamam a atenção pela ilusão de ótica criada por objetos que, dependendo do ângulo, faz surgir os rostos dos craques argentino e português.

No caso de Messi, a montagem é feita com cabras num pasto. Se vista à certa distância, a composição dos animais formam o rosto do campeão do mundo. Já na outra montagem, a imagem é formada por um matagal com uma espécie de cabana à beira de uma lago. Se olhada de longe, é possível reconhecer o semblante do CR7.