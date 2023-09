Iapen suspende visitas íntimas após fuga de detentos em presídio de Rio Branco

De sexta até a última segunda-feira, 4, dois detentos fugiram do UP-04 na capital acreana. Nesta quarta-feira, 6, o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen) anunciou a suspensão das visitas íntimas.

Conforme determinação de Alexandre Nascimento, presidente do Iapen, a intenção é priorizar a segurança dentro do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

A suspensão das visitas íntimas atinge o Pavilhão E da unidade prisional. O Iapen não comunicou quando as visitas serão retomadas.