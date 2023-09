Horóscopo do dia:que os astros revelam para este sábado (9/9)

Evita a banalização

Data estelar: Lua míngua em Câncer

A Vida de nossas vidas, a dimensão em que nos movimentamos e experimentamos ser, é sagrada, mas nós a profanamos com insistência através da banalização, nos relacionando com o tempo como se fosse um ingrediente que precisa apenas passar, recheado de entretenimentos e distrações, em vez de nos relacionarmos com ele como o que verdadeiramente é, a matéria prima de nossos destinos.

Quantos amores sublimes foram profanados pela banalização, quanta motivação elevada se transformou em miséria quando a trouxemos ao nosso dia a dia cheio de repetições sem tom nem som!

A banalização é irmã da inércia, ou seja, se não prestarmos atenção e cultivarmos a sacralidade da vida todos os dias, inadvertidamente ela irá nos consumindo e nós definhando junto com ela.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Oriente suas atitudes tendo em vista o tanto de segurança e conforto que você precisa, pois, dessa maneira não haverá trancos e solavancos pelo caminho, nem tampouco a sensação de ter tomado a decisão errada.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando as intenções são claras, é muito mais fácil colocar as resoluções em marcha sem se enredar com ilusões perniciosas, as quais, certamente, dariam frutos amargos. Que tipo de fruto você deseja colher afinal?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando dá a sensação de tudo estar perdido, eis que acontece algo que poderia ser chamado de milagre, mas que acaba sendo nomeado como uma coincidência. Seja uma coisa ou a outra, o que importa é aproveitar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça as mediações pertinentes para que os conflitos sejam driblados e em seu lugar surja a harmonia, que está disponível e há demanda para ela. Porém, alguém tem de se ocupar em fazer as mediações necessárias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Use seus recursos para fazer acontecer o que, no momento, pareceria ser a melhor escolha. Não há como ter absoluta certeza a respeito dos resultados, na experiência de viver tudo se resume a fazer apostas e rezar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Está tudo pronto esperando pela sua intervenção, o suspense não pode se estender por muito mais tempo, porque perderia o efeito benéfico que produz e se transformaria num tormento. Quanto antes você agir, melhor.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por mais que sua alma se sinta constrangida diante dos acontecimentos, mesmo assim é propício seguir em frente, inclusive porque a esta altura do jogo não há mais como voltar atrás. Confie na vida, se entregue.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Deixar de estar no domínio da situação pode não ser uma imagem agradável logo de entrada, mas se você ousar experimentar a entrega e permitir que outras pessoas dominem a cena, verá que bons resultados são colhidos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sua alma é capacitada a perceber os panoramas amplos do futuro, e isso há de servir, agora, para se acalmar e agir em nome de projetos a longo prazo, porque senão, a ansiedade do imediatismo tomará conta.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É inevitável esperar gratidão e retribuições, quando não recompensas pelas atitudes solidárias que nós tomamos. Porém, ainda que no fundo do coração essa seja uma verdade, melhor se desapegar dela na prática.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A salada de sentimentos está posta, agora é uma questão de saborear a vida do jeito que ela acontece, sempre aos borbotões. É tudo uma questão de o quanto sua alma é capaz de se entregar confiante ao mistério da vida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aproveitar tudo que de bom e de melhor a vida ofereça, eis um objetivo nobre para se perseguir. A experiência de vida não é feita apenas de pagar contas e subir na sociedade, há também valores invisíveis em jogo.