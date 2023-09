Horóscopo: confira que os astros revelam para este sábado(30/9)

Nadando contra a corrente

Data estelar: Mercúrio e Urano em trígono

Nenhum ser humano é uma ilha isolada no reino da humanidade, somos todos interconectados e a tecnologia só surgiu para aproveitar essa realidade e enriquecer algumas pessoas, porque não precisamos de tecnologia para sermos interconectados, existimos telepaticamente, e a crescente percepção dessa realidade através da consciência grupal determina que aquilo que hoje parece essencial, chips e computadores, um dia se tornem instrumentos obsoletos.

Se queres te conhecer, conhece então a realidade de que nada do que pensas e sentes é exclusivamente teu, porque tua presença é mais grupal do que individual, mas ainda existes numa civilização que se baseia no contrário, e enquanto isso seja assim, para te sintonizar com o funcionamento do Universo terás de continuar nadando contra a corrente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há de haver lugar para tudo e para todos entre o céu e a terra, porque, afinal, é disso que trata nascermos como seres humanos, encontrar a maneira mais eficiente e amorosa de convivermos todos neste planeta. Ou não?

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De uma forma ou de outra, pelas boas ou pelas mãos, neste momento é propício passar tudo a pratos limpos e consolidar um entendimento, que permita a você se vincular a novas e melhores realidades. Esse é o progresso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De uma forma ou de outra, suas verdadeiras intenções ficarão evidentes, talvez não para todas as pessoas, mas quem tiver um pouco de sensibilidade saberá reconhecer em seus jeitos e trejeitos o que passa no coração.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se as suas pretensões andam a descompasso do que o mundo pretende que você seja ou faça, considere que essa seja uma fase e que vai ser superada, e que o aparente conflito da atualidade não seja algo tão valioso assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Difícil dizer de imediato se está tudo bem ou se algo saiu dos trilhos, porque anda acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que a alma fica atordoada. Não se importe muito com isso, apenas continue fazendo a sua parte.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça seu melhor e se despreocupe quanto ao resto, porque como nem tudo está sob seu controle, o melhor a fazer é se dedicar ao que estiver ao seu alcance, e o desempenhar da maneira mais consciente possível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Confie cegamente nos desígnios misteriosos da vida, que neste momento carregam você e todas suas pretensões em direções que não se pode decifrar de imediato. O tempo está ao seu favor, confie nos desígnios da vida.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Você continue fazendo a sua parte, mas considere com atenção que em muitos casos as pessoas não andam conseguindo acompanhar seu ritmo, e isso precisa ser revisado antes de começarem a acontecer os atritos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) É normal que as pessoas prometam mais do que sejam capazes de cumprir, porque hoje em dia a narrativa das coisas importa mais do que as coisas em si mesmas. No entanto, isso traz algumas consequências nocivas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Que tudo seja diferente do que você esperava não é o mesmo que dizer que esteja tudo errado, considere essa questão com carinho, porque em torno dela está a perspectiva de você se divertir ou se preocupar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Agora não é hora de tentar manter tudo em ordem, porque o ritmo das transformações é frenético, e não seria porque você decreta a necessidade de ordem que essa aconteceria já. Está tudo certo, no mundo incerto.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) A realidade é complexa, mas não poderia ser diferente, tendo em vista o tamanho de suas pretensões. Seguir em frente é a única alternativa, aceitando a complexidade e navegar nela da melhor maneira possível.