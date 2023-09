Horóscopo:confira que os astros revelam para este sábado(16/9)

Exagera a alegria

Data estelar: Vênus e Júpiter em quadratura

Exagera a alegria e pratica o comedimento com o amargor do coração, é melhor que te excedas de entusiasmo e ingênuo ardor do que te entregares à severidade dolorida que tuas decepções e ressentimentos provocam.

Rejeita sumariamente o tolo convencimento de que nascemos aqui na Terra para sofrer, quem inventou isso tem um lugar perpétuo reservado no quinto dos infernos, onde experimentará com exuberância o equívoco perpetrado, até aceitar que o corpo cósmico do Divino é puro êxtase, e que não se chega aos seus pés pela dor, mas pela alegria.

É melhor te esbaldares numa alegria que pareça inconveniente aos olhos severos de teus semelhantes e diferentes, do que te mimetizar numa rede de convencimentos equivocados que sustentam a tristeza e a inexplicável esperança de que tudo deva, no fim, dar errado.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4) Muitas coisas que pareciam fáceis no passado, hoje em dia mostram todas suas complicações. Portanto, é melhor não entrar nessa fantasia novamente, dessa vez é importante calcular toda a complexidade com antecedência.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5) Ofereça a si e às pessoas com que você se relaciona uma vida boa, uma convivência harmoniosa, na qual os conflitos sejam a exceção, e não a regra. Tudo isso não cai do céu de graça, tudo isso se conquista dia a dia.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6) De um jeito ou de outro, a alma sempre encontra uma maneira de se expressar e, ainda, de buscar o que lhe brinda com satisfação. Porém, não se trata apenas de querer para poder, se trata de conseguir poder o que se quer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7) Prosperar custa dinheiro, porque é preciso investir o tanto que você pretenda avançar. Neste mundo, com certeza, nada é gratuito, absolutamente nada é desprovido de custo e de uma conta que, infalível, virá depois.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8) Viver intensamente o momento presente não requer exercícios árduos de meditação, você sempre estará presente na ação que empreender. Enquanto você pensa e não age, não há como você estar presente. Ação é presença.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) O bem-viver é um direito de todo ser humano, mas nada nem ninguém tem obrigação de oferecer o bem-viver, isso é algo que se conquista ao você se atrever a praticar o bem-viver, a despeito de tudo que o contrariar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) É importante enxergar o futuro com otimismo temperado de realismo, para não incorrer em fantasias perniciosas nem tampouco se deixar levar pelo desânimo. Ainda há vida para ser vivida, encare isso com confiança. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Que as promessas se convertam em ações, e que as obras falem por si mesmas. Agora não importam mais as promessas, agora importa apenas o que seja feito, e esse será o motivo e fundamento de tudo que virá depois por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Entre um erro e outro, as coisas acabam se acertando, como se a vida fosse pura magia. Pois é, a vida é pura magia, é essa a realidade mais real que deixa nossa humanidade perplexa. Reverencie a vida.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Vitórias merecem celebração, e para as derrotas o esquecimento. Nem sempre se ganha nem sempre se perde, o assunto é sua alma ser independente de ganhar ou de perder, e se dedicar a viver pelo prazer de viver.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Exageros sempre haverá, e nem sempre haverá más intenções por trás, acontece também que as pessoas são atrapalhadas e fazem coisas que parecem ter intenções sinistras por trás, mas elas nem percebem o que fazem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Talvez a divisão de tarefas não esteja bem resolvida, melhor seria dar uma revisada antes de fechar compromissos que, depois, seria muito difícil sustentar. Melhor rever agora do que se complicar depois, ou não?