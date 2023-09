Horóscopo:confira que os astros revelam para este domingo (24)

As lindas memórias às quais te apegas são referências importantes, mas se elas forem esquecidas tu não deixarás de existir, porque tua presença não é mero produto do teu histórico, há muitos outros fatores que intervêm na complexa trama que chamas de destino.

Faz a coleção imagética, sonora e sensorial de tuas memórias, mas fica ciente de que, na medida em que as pessoas que são as testemunhas de tuas memórias deixarem de existir, tuas memórias deixarão também de ter importância, porque não haverá ninguém para as compartilhar.

Com isso quero te dizer que apesar de as memórias serem valiosas e importantes, o que lhes outorga valor não é o fato propriamente dito, mas a possibilidade de elas servirem para sustentar vínculos e criarem experiências que podem ser compartilhadas.

Melhor você se despreocupar a respeito das perspectivas, porque por piores que se tornarem, ainda assim serão benéficas e prósperas. Cultive a despreocupação, a leveza e a alegria, contrariando o mundo desanimador.

Observe tudo que acontece com espírito prático, porque a vida mostra a você todos os ingredientes necessários para o progresso. A vida, no entanto, não vai cozinhar a receita para você, essa é sua responsabilidade.

Você fará o que deseja, qualquer dilema que cultivar a esse respeito é pura perda de tempo. Você fará o que deseja, e essa é a questão, porque nem todos os desejos merecem realização. Passe em revista os seus.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Um dia a paciência acaba e as decisões se impõem. Nada nasce por geração espontânea, tudo é produto do que foi ficando nas entrelinhas à medida que o tempo foi passando, e das concessões que perderam sua validade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo que anda acontecendo dá muito o que pensar, portanto, melhor será pensar, não apenas em benefício particular de seu entendimento, mas principalmente para entender melhor as pessoas que fazem parte do seu caminho.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Além de seus esforços persistentes em nome de prosperar, você também depende do sabor das circunstâncias que não estão sob seu controle. Diante desse ingrediente, invoque a graça Divina para abençoar seu caminho.