Horóscopo:confira que os astros revelam para este domingo (10)

Os subterfúgios

Data estelar: Lua Vazia das 9h48 até 13h37

Cada subterfúgio que utilizes para garantir tuas pretensões e satisfazer teus desejos é uma complicação a mais que agregas ao já complicado cenário dos relacionamentos sociais de nossa humanidade.

Paradoxalmente, usamos subterfúgios, feitos mentiras ou ocultamentos da verdade, por exemplo, em nome de simplificarmos o caminho para atingirmos nossas metas, mas esse é apenas um autoengano, porque não apenas nos complicamos por isso, senão que agregamos algo mais perverso à história que construímos, porque ao mentirmos declaramos com firmeza que não nos importa o que as outras pessoas opinem sobre nossos empreendimentos, e que as tratamos como objetos que podem ser manipulados ao nosso bel prazer, como peças de um jogo que, inclusive, nem sequer nos garante brindar com a satisfação que procuramos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aproveite a serenidade disponível, evite fazer algo que quebre a harmonia reinante, porque por alguns instantes sua alma poderá respirar e se regozijar sem que nada demais nem de menos esteja acontecendo. Uma graça.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As resoluções que você colocar em marcha neste momento de sua vida tendem a dar frutos maiores do que os imaginados, portanto, é muito importante você ter clareza absoluta a respeito de suas verdadeiras intenções.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sempre haverá momentos mágicos mediante os quais o impossível se torna viável, porém, não se pode contar com que esses momentos aconteçam sempre quando os desejamos, como que por artes mágicas. Isso não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A bola está com você, faça seu melhor jogo, reluza seu desempenho utilizando todos os instrumentos que andou reconhecendo em você, como resultado de todo o processo de autoconhecimento em que se envolveu. Prática.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo se resume a fazer apostas, porque não há como ter todas as certezas que a alma precisaria para seguir em frente com plena segurança a respeito do futuro. As incertezas não são negativas, deixam você pensando.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça seu melhor jogo, porque este é um momento que pode ser decisivo para alguns assuntos. Tudo depende da qualidade das atitudes que você tomar, e as reais intenções que aninham no íntimo de seu coração. Aí sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

á situações que são complexas demais para serem entendidas de imediato, elas provocam perplexidade e um silêncio ensurdecedor no coração. O tempo ajudará a que tudo seja compreendido e posto em seu devido lugar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Agradar outrem é uma atitude nobre também, porque esse negócio de que tenhamos de agradar exclusivamente a nós mesmos e se lixar para a opinião alheia é coisa de gente muito egoísta. Tudo, afinal, é relacionamento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dessa vez não será vitoriosa a pessoa mais veloz, mas a que tiver mais presença de espírito para fazer suas apostas em resultados a longo prazo, visualizando panoramas amplos que se conquistam pouco a pouco.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É possível não ter sempre aquilo que desejamos, porém, não é possível que a vida passe sem que obtenhamos satisfação para nossos desejos. Nem tanto ao céu nem tanto ao inferno, a questão é encontrar equilíbrio.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre é possível fazer acontecer tudo de acordo ao desejo, mas isso não significa que deva haver decepção, porque o tempo mostra, também que, além de nossos desejos, há desígnios maiores em andamento. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os valores das experiências intangíveis e subjetivas costumam ser muito maiores do que o dos acontecimentos concretos, das situações que todo mundo aprecia pela aparência. Você decide onde colocar o foco de sua consciência.