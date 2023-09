Horóscopo:confira que os astros revelam para esta terça-feira(26)

O princípio é grupal

Data estelar: Lua Vazia das 9h37 até 21h19

A mais arraigada tradição humana é o egoísmo, que é o conceito de que o princípio do Universo é individual, e que tudo o mais deve servir a esse propósito; pois bem, equivocada ou não, essa é a tradição que parecia eterna, mas que demonstra sua decadência nos dias atuais se exasperando contra seu fim inevitável, já que, em gerúndio, uma nova tradição a substitui, a ideação grupal, a interdependência fundamental que promove a criação de uma civilização melhor, que sirva ao propósito de nossa humanidade conviver com confiança.

O egoísmo estimula o medo, e de medo nossa humanidade está exausta, quem apostar no medo para tentar obter os resultados de outrora dará de cara com o espírito do tempo que, em gerúndio, expressa uma nova onda da civilização, a de que o princípio do Universo é grupal.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As reuniões podem ser inevitáveis, mas não espere tirar algo útil ou concreto delas, porque o dia não se presta para isso. Ao contrário, o dia se presta para o exercício do ócio e da despreocupação. Aproveite bem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O que antes parecia desejável, quando realizado não teve o mesmo apelo, que isso sirva de aprendizado para, no futuro, desejar melhor, selecionando melhor a quais desejos você devotará seus esforços. Economia energética.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As ideias são como o vento, nunca se sabe de onde vem e para onde vão, por isso, se você quiser consolidar alguma delas, então se torna necessário registrar de imediato o surgimento delas, ou cairão no esquecimento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Um dia sua alma está toda conectada para, no dia seguinte, tudo mudar ao contrário. Respeite essas oscilações, porque ainda que sejam desconfortáveis e desorientadoras, se acontecem é porque alguma razão haverá para elas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas mudam de humor como de roupa, mas elas não percebem as mudanças, continuam encerradas dentro delas como se tudo continuasse o mesmo de sempre. Você também é uma pessoa, seus humores também mudam sem aviso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não há nada parecido como oportunidade perdida para sempre, as oportunidades se renovam, ressurgem com outras caras, em outros endereços, em situações inesperadas. Portanto, evite o remorso, tudo é cíclico.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Desejar é fácil, selecionar o desejo certo para realizar é a parte complicada, porque, a priori, todos os desejos parecem desejáveis, se é que algo assim poderia ser dito. Porém, não dá para realizar todos os desejos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Quanto mais desapego você tiver em relação aos frutos das ações que anda empreendendo, mais fácil será trilhar pelo caminho, já que não haverá ansiedade nem precipitações tolas. O desapego é a chave mestra.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Às vezes acontece que de tanto pensar não se chega a nenhuma conclusão esclarecedora, porém, como é impossível parar de pensar, então a saída será se relacionar com os pensamentos sem a pretensão de tirar conclusões.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora não seria um bom momento para você tomar decisões que envolvam segurança e conforto, agora é um bom momento para procrastinar quaisquer decisões importantes que forem postas sobre a mesa. Aguarde um pouco.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se tiver dúvidas quanto às iniciativas que deve tomar, procure refletir mais, repensar todo o trajeto e as estratégias, só uma coisa há de ser evitada neste momento, a precipitação. As dúvidas servem para ganhar tempo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seria contraproducente fazer força demais para tentar se encontrar no meio de uma bruma mental que parece se interpor entre você e a realidade, melhor relaxar e viver tudo com desapego e muita despreocupação.