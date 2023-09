Horóscopo:confira que os astros revelam para esta sexta-feira(8)

Só a alegria

Data estelar: Sol e Júpiter em trígono

Apesar de ser comum nos voltarmos ao mundo espiritual quando beijamos a lona, quando uma dor nos consome o coração, e de uma forma ou de outra encontrarmos o conforto que buscamos dessa maneira, somente a alegria pode nos conectar ao mundo espiritual e participar de sua glória.

A alegria é a quintessência da espiritualidade, na falta dela temos o consenso atual sobre a espiritualidade, que é a equivocada certeza de que chegamos a ela praticando severas austeridades, endurecendo o coração com preceitos morais impossíveis de praticar, sem sacrificar o ardor interior ou renunciando a todo e qualquer regozijo.

Quem inventou que o sofrimento seria o caminho para se chegar ao reino do céu, que faça o favor de desinventar essa patranha, porque só a alegria é capaz de nos conduzir em segurança ao Divino.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dessa vez, será melhor você optar fazer o que seja mais seguro e confortável, do que se lançar a aventuras que, por enquanto, não têm substância suficiente para serem postas na mesma dimensão da realidade. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Uma vez que você colocar em prática suas resoluções, não haverá mais como voltar atrás. Este é o momento em que sua alma há de ser muito clara e honesta a respeito das verdadeiras intenções que ardem no coração.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É hora de você se atrever a colocar em prática suas intenções, mesmo que de imediato você não queira revelar nada a ninguém e que, por isso, tenha de agir como se fosse um agente secreto de si mesmo. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se as pessoas não conseguem se entender entre elas, intervenha e ofereça um pouco de sua sabedoria. Assim, essas pessoas poderão fazer suas escolhas sem grandes discórdias, e pelo menos por um momento, todo mundo fica feliz.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De certa maneira, as coisas andam relativamente mais fáceis do que nos meses anteriores, porém, é preciso ainda dormir com um olho aberto, porque o estado do mundo recomenda cautela, e o mundo, vale lembrar, são as pessoas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora não há lugar para dúvidas, e se essas existirem, terão de se conformar com serem relegadas a um segundo plano, porque na prática, é propício agir a despeito de não haver a certeza que a alma apreciaria. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) De uma forma ou de outra, os verdadeiros sentimentos são revelados através de gestos inadvertidos e palavras escondidas e perdidas nas entrelinhas. A revelação dos sentimentos é valiosa, quando devidamente valorizada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Por um momento, seria interessante para todos, inclusive para você, que seguisse as orientações das outras pessoas em vez de continuar insistindo em ter as rédeas do momento em suas mãos. Experimente, verá que é bom.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) É o imediatismo que corrompe as celebrações, porque tudo requer tempo e presença de espírito para se resolver com maturidade. Quem busca apenas se satisfazer de imediato, acaba comendo cru, como diz o ditado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) O que você puder fazer para ajudar e facilitar será muito bem-vindo, mas é preciso ter cuidado com esse tipo de atitude, porque se você oferecer ajuda esperando retribuição, talvez isso não dê muito certo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Dizem que no fim tudo dá certo, e que se ainda não deu certo, é porque o fim não aconteceu. Acreditar ou não nesse ditado é uma questão de livre arbítrio íntimo, porque na prática, há de se lidar com muitas incertezas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) As felizes coincidências não são mero fruto do acaso, há toda uma linguagem misteriosa por trás delas, uma mensagem que sua alma quer decifrar, mas ao mesmo tempo também desfrutar. São acontecimentos auspiciosos.