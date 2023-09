Horóscopo: confira que os astros revelam para esta sexta-feira

A tradição morta

Data estelar: Lua Cheia em Áries

Nossa civilização parece retroceder à Idade Média, mas essa é apenas uma ilusão de ótica, como a retrogradação dos planetas, porque o futuro não é do medo, e sim da confiança, e se algum poder mundano quiser comandar no futuro, terá de apostar na confiança, e não na opressão provocada pelo medo que a violência, o crime e a indecência perpetram.

Ainda que as pessoas que apostam na confiança sejam uma minoria aparentemente desprezível de nossa humanidade, serão elas as que comandarão no futuro, porque as vísceras humanas estão exaustas de opressão ignóbil, e as guerras que estão em gestação, aqui e agora, não encontrarão mais uma sociedade passiva, que aceita qualquer coisa, por medo de ser oprimida e maltratada. A tradição de se ganhar o respeito através do medo está definitivamente morta.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Identifique o que perturba, mas não pretenda anular de imediato, porque isso não está ao seu alcance. Identifique o que perturba para criar uma alternativa, de modo a que todo seu tempo não seja sequestrado por isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O progresso é contínuo, às vezes parece se deter ou mesmo retroceder, mas essas são condições temporárias, porque se você fizer uma análise de coração, perceberá que tudo vai melhorando, sempre e continuamente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há diversas coisas que ainda não encaixam bem dentro de seu entendimento sobre como é que tudo deveria estar acontecendo. A realidade é sempre assim, ou é maior ou menor ou bem diferente do que a gente espera dela.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Com o tempo passando, vai ficando evidente que muitos conflitos que na hora de acontecerem pareciam muito importantes, se mostram supérfluos, verdadeiras perda de tempo. Tenha isso em mente e economize conflito.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se todo mundo fizesse a parte que lhe toca, é certo que se evitariam muitos conflitos e haveria mais eficiência em tudo. Porém, não parece ser essa a tendência predominante, e não há como mudar o curso da história.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem tudo está sob seu domínio, e por mais que isso traga ansiedades importantes, já que não pode ser mudado, seria melhor que você aceitasse os termos que a vida propõe, e fizesse o possível com tudo isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há um movimento maior que opera através da vida de todos os seres humanos, e que de vez em quando surge como uma expressão evidente, a de que apesar de sua alma não estar no controle, que mesmo assim está tudo bem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O jogo ainda vai ter de mudar muito, porque há mudanças em andamento, e os entendimentos que pareciam ter sido feitos poderão ser revistos. O jogo precisa mudar e se tornar mais sintonizado com a realidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Como é que tudo vai ser feito? Essa pergunta não pode ser respondida antecipadamente, irá se respondendo sobre a marcha dos acontecimentos. Faça amizade com esse cenário, porque é o que vai se consolidando.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Talvez as coisas não saiam como você espera, mas provavelmente o resultado não será decepcionante, e haverá até a chance de tudo ser melhor do que você imaginava. É hora de confiar nos mistérios da vida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As coisas estão mudando tão rapidamente que de vez em quando dá uma vertigem de querer parar tudo, porque sua alma não consegue acompanhar o ritmo. Não leve a vertigem muito a sério, ela não é um mau sinal.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é quando se torna importante consolidar os acordos e os tornar formais, para que sirvam de fundamento e plataforma para tudo o mais que vier a acontecer, e tudo que se pretende fazer no futuro. Em frente.