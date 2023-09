Horóscopo: confira que os astros revelam para esta sexta-feira

Constrangimentos e libertações

Data estelar: Mercúrio se afasta da Terra

Toma teu tempo para cumprir tuas tarefas, nada faças querendo te livrar o mais rapidamente possível do incômodo que tu sentes por ter de repetir coisas nas quais não encontras regozijo algum; conversa com esse incômodo, serve um cafezinho a essa companhia presente no teu dia a dia, porque por trás da sensação desconfortável acena a ti a liberdade, o momento de alívio que contracena com as limitações.

Constrangimentos e libertações são oscilações psíquicas que não necessariamente comungam com a realidade objetiva, já que em muitos momentos tua alma pode se sentir presa num calabouço existencial sem perceber que a porta está aberta, aliás, nunca esteve fechada, o calabouço servindo apenas como palco do drama que psiquicamente te interessa encenar, para encontrar a libertação, também fingida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dizem que querer é poder, mas aquilo que não se pode, é melhor não querer. A vida, no entanto, é uma trama muito complexa e misteriosa de quereres, poderes e de todas as emoções que vão junto. E assim a vida continua.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Não vale a pena ter vergonha de si próprio, mas tampouco seria o caso de perder completamente a vergonha e sair por aí dando vexame de tudo quanto é jeito. É preciso manter as convenções, mas também ser quem você é.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os bons sentimentos hão de ser preservados e estendidos ao infinito, porque eles são o combustível para continuar navegando bem pela vida afora e dentro. Tudo que promova bons sentimentos há de ser valorizado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os entendimentos são muito bem elaborados, mas é importante também calcular direito a conta que terá de ser paga depois, em todos os sentidos, e se essa também será dividida fraternalmente, como nos entendimentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8) Agora é quando, sem importar os resultados. A verdadeira expressão de liberdade é essa, você agir com total desapego pelos frutos da ação. Agir porque essa é a necessidade, porque a vida se expressa através de você.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Com planos ou sem esses, sua alma sabe que este é um momento de ação, e vale a pena o aproveitar, tanto para você se livrar do que andou sendo procrastinado, quanto porque sobrará tempo para inventar algo diferente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) No mundo interior tudo é muito mais simples, é o mundo da magia, no qual pensar é suficiente para existir. Você pode passar a vida desfrutando do regozijo de pensar, mas a realização continuará chamando também.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) O entusiasmo sempre produzirá momentos lindos, uma conexão entre as pessoas que raramente acontece. Desfrute da conexão, aproveite os entendimentos, recupere a leveza descontraída da experiência de viver. Melhor assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Nem todos os sonhos cabem na realidade, é preciso selecionar os possíveis e os distinguir daqueles que seria melhor continuar desfrutando na imaginação. O discernimento sempre servirá a você de boa bússola.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Tudo tem um preço, com certeza, mas é difícil avaliar o quanto vale a vida como um todo, com seus aspectos práticos, mas também com seu mistério insondável, que sempre nos surpreende através de coincidências.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Sempre haverá um contraste entre o que você sente por determinadas pessoas e o que, pelo lado delas, você representa para elas. Cada ponto de vista é um ponto de vista, mas deve haver também um ponto em comum.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Depois dos combinados começa a ação, e esta parte não tem mais o mesmo glamour, é uma sequência de tarefas que requer atenção, foco e destreza. É assim que os sonhos se realizam, combinados primeiro, ação depois.