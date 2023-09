Horóscopo:confira que os astros revelam para esta segunda-feira

Confiança e medo

Data estelar: Lua cresce em Escorpião

Teu único e fundamental temor deveria ser apenas o de sucumbir ao temor e o deixar substituir a confiança necessária para continuares aproveitando a colossal oportunidade que é respirar entre o céu e a terra, independentemente de que a maioria de teus semelhantes e diferentes faça o possível para te convencer do contrário, de que se nasce neste planeta exclusivamente para sofrer e expiar pecados.

O medo que sentes diariamente e diante das situações cruciais deveria ser ocupado pela confiança, porém, ela, uma vez que foi exilada da consciência, não voltará por geração espontânea nem por graça divina, mas como resultado de voluntariamente te orientares pela confiança, e a arraigares em teu coração para nunca mais permitires que o medo volte a tomar as rédeas de tua consciência.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo que é interessante e promissor tem de, necessariamente, dar muito trabalho para concretizar. Tenha isso em mente para não cair em contos nem muito menos em golpes, porque as pessoas prometem muito e fazem pouco.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Teoricamente, a alma sabe bem que não pode pretender que todos seus desejos sejam satisfeitos, porém, na prática ainda não se movimenta de acordo com essa sabedoria, se preparando para tolerar as decepções necessárias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se as coisas não saem do jeito que você esperava, ou você se decepciona e desiste, ou ao contrário disso, encara tudo como um desafio e investe ainda mais força do que a anterior para que tudo aconteça como você deseja.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de você ter um conhecimento consolidado sobre os assuntos que administra, nunca deixe de se interessar por aprender coisas novas, coisas que ampliem sua capacidade de enfrentar surpresas e inconvenientes inesperados.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que na maior parte do tempo seja necessário manter certo controle sobre o andamento de seus interesses, ao mesmo tempo também é valioso se entregar ao mistério da vida, e deixar que ela conduza as coisas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É um exagero afirmar que tudo dependa da iniciativa que as pessoas tomarem, porque em inúmeros casos há de se considerar as circunstâncias e o cenário em que tudo acontece. Tudo em sua justa medida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A força do desejo não é suficiente para que as coisas aconteçam como esperado. A força do desejo é apenas um dos ingredientes necessários para que a teoria se converta em prática, tenha isso em mente e aja com sabedoria.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Desejar é a parte fácil da história, a parte difícil fica por conta de como fazer para que as pessoas envolvidas sintonizem na mesma frequência dos desejos. É difícil, porém, é nessa dimensão que acontece a magia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O cardápio de possibilidades atuais é bastante diversificado, e isso complica as escolhas. Melhor você se deter por um instante para observar o cenário com o olhar mais amplo e inclusivo possível. Boas escolhas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Só se conhece o que se pratica, tudo o mais é apenas teoria e argumentação, e por mais que as pessoas tenham se acostumado a confundir o dito pelo feito, sua alma precisa funcionar de acordo com a realidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Antes de emitir queixas porque as coisas não saíram como planejado, observe com atenção tudo que está em andamento, porque provavelmente o movimento é mais auspicioso do que seus planos originais. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As coincidências falam tudo sobre os mistérios da vida, mas nosso curto alcance de entendimento não consegue decifrar direito, e às vezes isso nem é necessário, porque o que importa mesmo é aproveitar essas deixas.