Horóscopo: confira que os astros revelam para esta sábado(23/9)

Consciência humana

Data estelar: Sol ingressa em Libra

Antes de a consciência humana ser possível, o signo de Libra era inexistente, ele surgiu dividindo os signos de Escorpião e Virgem, que até hoje mantêm simbologias semelhantes.

Isso não significa que as pessoas de Libra sejam mais humanas do que a dos outros signos, mas que é inerente ao usufruto da consciência humana o dever de se manter no maior equilíbrio possível entre a objetividade e a abstração simultâneas que caracteriza nossa experiência de vida.

O equilíbrio a que nossa consciência está dedicada pressupõe a existência de contrastes e de diferenças aparentemente irreconciliáveis, mas que se não nos dedicamos a reconciliar seremos menos humanos do que poderíamos, retornando, por inércia, ao estado animalesco anterior, com todo respeito pelos animais.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem todas as pessoas são favoráveis, mas tampouco é todo mundo adverso, é uma verdadeira mistura de interesses e emoções o que anda acontecendo. Porém, é dessa rara mistura que surgirão as melhores oportunidades.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As potencialidades deste momento são evidentes, e atiçam a ambição, o que significa que você ainda respira entre o céu e a terra, e cria perspectivas de melhoria. Tudo é possível, faça suas melhores escolhas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você quiser progredir materialmente, você precisará investir dinheiro nesse caminho, porque nenhum avanço acontece a quem não se lança à aventura da vida da forma mais despretensiosa possível, só pela aventura.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pois bem, independentemente de você sentir, ou não, que este seja o momento certo para colocar todos os ingredientes em seus devidos lugares, melhor aproveitar a deixa e se livrar do que sua alma não precisa mais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mantenha a clareza, mesmo que ela lhe proporcionar alguns entendimentos que sua alma quase se arrependeria de ter tido. A clareza pode ser chocante no início, mas é certo que ela serve para criar harmonia também.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há sempre alguém de olho nos seus interesses, tentando se aproveitar, mas sua alma não há de fazer disso motivo de paranoia. É melhor andar com cuidado, mas sem perder a leveza nem muito menos a alegria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Tomar iniciativas é propício, mas não qualquer uma, e se não houver nenhuma certeza sobre qual seria a melhor, se entregue ao mistério da vida para que seu fluxo gracioso carregue sua alma na melhor direção possível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Às vezes, de tão ansiosa e precipitada que a alma fica, não dá para perceber que teria sido melhor amadurecer melhor as atitudes e decisões, porque isso traria benefícios maiores para todas as pessoas envolvidas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Se o destino está escrito ou se somos nós que escrevemos nosso próprio destino? Talvez nunca encontremos uma resposta definitiva a essas perguntas, porém, enquanto isso há todo um destino que precisa acontecer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Cada passo que você der, cada atitude que tomar e cada ação que empreender, todas e cada uma dessas situações servirão de exemplo para as pessoas que fazem parte do seu caminho atualmente. Grande responsabilidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Sua única preocupação há de ser manter suas preocupações sob controle, para não estragar uma caminho que está aberto e que indica ser a oportunidade mais interessante dos últimos tempos. Aventura de viver, só isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Mantenha uma visão realista sobre tudo que acontece, e principalmente sobre suas mais verdadeiras pretensões, o combustível que constrói relacionamentos e abre trilhas. A oportunidade de progredir é evidente.