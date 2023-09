Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quinta-feira

O bem comum

Data estelar: Lua quase Cheia em Peixes

Em apenas um dos trilhões de átomos que constituem tua presença há mais energia da que poderias compreender ou utilizar durante a existência, imagina então o conjunto inteiro de teu ser, quantos tesouros escondidos, quanta potencialidade desconsiderada ao passo que vamos todos nos convencendo de que a vida é carência, porque sempre nos falta algo.

E sabes qual é a razão que nos faz viver equivocados desse jeito? Nossa cobiça, já que se soubéssemos acessar essa energia infinita na qual estamos montados nos apropriaríamos dela e executaríamos nossos caprichos egoístas desconsiderando o bem-estar alheio.

A abundante energia escondida em nós só pode ser acessada com segurança por meio da consolidação da consciência grupal, porque ela não é um bem individual, é um bem comum.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Um pouco de recolhimento para meditar profundamente sobre os acontecimentos é tudo que sua alma precisa neste momento. Sem mágoa nem ressentimento, o recolhimento serve para ter clareza sobre tudo que acontece.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O movimento social é positivo, mas sempre circulam por aí os espíritos de porco, preparados para espalhar a brasa dos seus interesses, sem sequer haver algum motivo para isso. Cuide para isso não acontecer a você.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Leve a sério os interesses que pretende ver realizados, porque ainda que você ache graça em tudo e que ria facilmente, chega uma hora em que essa saudável atitude se transforma numa distração impertinente. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O chamado da aventura não é incompatível com a preservação das conquistas, portanto, evite se aprofundar em dilemas teóricos, já que agora é um momento de aproveitar as chances que a vida lhe oferece com generosidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Talvez os riscos pareçam grandes demais e a alma sinta uma ponta de susto, mas em seguida essa sensação se torna excitante, porque anuncia uma nova aventura. Se vai dar certo ou não, é irrelevante pensar nisso agora.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As formalidades precisam ser respeitadas, mas não ao ponto de o tempo inteiro ser dedicado a elas. As formalidades são apenas preliminares de tudo que precisa ser dito e feito para haver clareza entre as partes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você precisa selecionar as pessoas certas para reunir forças e lutarem todas a favor do mesmo objetivo. Não há nada mais difícil do que consolidar laços e que a consciência grupal prevaleça sobre a mesquinharia.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Como é que alguém pode se dedicar a ser fiel aos seus princípios senão tiver clareza sobre quais seriam esses? Só é possível na fantasia de tomar emprestados os princípios alheios, sem acreditar nesses.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

De alguma forma as coisas precisam terminar, bem ou mal nem importa isso, o que importa mesmo é que terminem, porque seria impossível você entrar no futuro carregando malas sem alça. É hora de se livrar do lastro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seria melhor que todas as pessoas cumprissem a parte que lhes toca, mas isso é algo que não ocorre espontaneamente, precisa de monitoramento, de vigilância para que ninguém deixe a peteca cair. Vigilância.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os riscos são evidentes, porém, os ganhos também. Diante do paradoxo sua alma precisa adquirir leveza, porque por piores que sejam os resultados colhidos no futuro, ainda assim serão melhores do que não fazer nada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Procure se focar em atividades criativas, sair da rotina para experimentar algo diferente, porém, como o cenário dessa busca será tenso, procure também não insistir demais quando houver alguma resistência.