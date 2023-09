Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quinta-feira

A vida adulta

Data estelar: Sol e Plutão em trígono

A passagem da infância e juventude para a vida adulta não é garantida pela idade, há pessoas idosas que nunca a fizeram, assim como também há jovens que tiveram de encurtar a infância para se tornarem adultos.

Esta passagem acontece quando tiramos o centro da consciência do que nos acontece e do quanto as circunstâncias moldam nosso caráter e destino, para assumirmos certo protagonismo no roteiro misterioso da vida, e para isso fortalecemos nossa vontade, e testamos nossa força nos contrapondo ao que nos aconteça para fazer acontecer o que nos interessa.

A passagem para a vida adulta não acontece de uma vez só, vai sendo gradual, mas é acompanhada, inevitavelmente, pelo processo mediante o qual deixamos de ser coadjuvantes e nos tornamos protagonistas.

Ser adultos não é bom nem ruim, é apenas mais uma fase da vida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A tentação é você imaginar que pode dar conta de tudo sem ajuda alguma. É tentadora essa perspectiva, mas nada realista, inclusive porque, na prática, a ajuda está disponível e tudo seria mais eficiente com ela.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

No fim, e como sempre, você fará de tudo, utilizará todos os instrumentos disponíveis para conseguir o que deseja. Se isso é bom ou mau não é um julgamento que caiba aos astros, mas à sua consciência. Aí sim!

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Chega uma hora em que não se pode pensar mais, é preciso fazer algo concreto, algo que estiver ao seu alcance. Essa é a hora da verdade, é quando sua alma encontra a oportunidade de expressar seus sentimentos reais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Meça suas palavras com cuidado, porque neste momento podem se converter em armas letais, ou em instrumentos que sirvam ao avanço de seus interesses. Você precisa escolher o que seja mais valioso, avançar ou destruir.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Acertando na tecla da ação necessária, hoje é dia de avançar, mas é importante você tomar um tempo, antes de agir, para reconsiderar todas as opções disponíveis, e fazer a melhor escolha possível. Planejar e executar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Anda tudo muito seguro e estável demais, portanto, é preciso se lançar a alguma aventura, porque a alma precisa de segurança e conforto, mas se essas condições se tornarem habituais, ela também precisa de aventura.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora não é hora de você se abandonar aos sentimentos, porque por mais profundos e atrativos que sejam, são também confusos, porque você não está em condições de saber se o que sente é seu mesmo, ou produto do ambiente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É completamente possível passar a vida toda se importando exclusivamente com o próprio conforto e segurança, mas isso não faria de você uma pessoa especial. Pessoas especiais se importam com as outras, e muito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Fazer o necessário talvez não seja o mesmo que fazer o desejável, e isso não deveria se tornar motivo de conflito para sua alma, porque há um tempo certo para cada coisa entre o céu e a terra. Ou não?

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aproveite intensamente este momento, porque oferece a você a oportunidade de celebrar com alegria e regozijo as pequenas vitórias conquistadas, a despeito de ainda haver um longo caminho para percorrer. Celebração.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evite pretender ter certeza sobre o que seria melhor fazer, porque a certeza é elusiva e ao mesmo tempo há certa urgência para pôr mãos à obra. A incerteza não é negativa, ela convida a você se entregar à vida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Abra seu coração e converse com franqueza sobre os assuntos que considerar importantes, principalmente no que diz respeito à dinâmica dos relacionamentos, que se encontram numa fase de ajustes muito positivos.