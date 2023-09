Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quinta-feira

Instrumento da vida

Data estelar: Lua Nova em Virgem

Tua presença é um instrumento da Vida, e a Vida pretende fazer uso de tuas potencialidades para se expressar.

Contudo, tua presença é um instrumento rebelde também, que não simpatiza com a ideia de servir à Vida, mas que pretende se servir dela e imaginar que consegue se desvincular do conjunto maior de experiências a que pertence, sem maiores consequências, para construir seu próprio e particular mundo, desconectado de todo o resto, mas cheio de si por ter conseguido tal façanha, de duvidosa reputação.

Essa manobra cósmica que nosso egoísmo faz a todo momento produz diversas consequências nefastas, de natureza íntima, social e coletiva.

Se anseias colocar teus pés no caminho espiritual, precisas começar solucionando em ti este problema, que é ancestral.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Busque os instrumentos eficientes que sirvam ao propósito de você aproveitar as potencialidades envolvidas neste momento de sua vida. Não pretenda colher resultados imediatos, este é o início de um longo caminho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Viver bem é algo disponível a toda e qualquer pessoa que confiar no mistério da Vida, mas que não se acomode na inércia, imaginando que a boa vida aconteceria sem empenho. Ofereça seu melhor para viver bem e feliz.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É preciso virar a página e, não apenas deixar para trás os assuntos que, sabidamente, não têm solução disponível, quanto também iniciar os passos necessários para se engajar em novas aventuras e empreendimentos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quanto mais amplo seja o leque de escolhas, mais difícil será escolher, porém, as coisas se dão como se dão e, no momento, ainda que com dificuldade pela variedade de opções, mesmo assim sua alma precisa escolher.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Defenda seus interesses, mas considere que as pessoas com que sua alma conflita neste momento farão o mesmo, e não há quem imagine estar do lado errado da história, ao contrário, todo mundo tem a razão do seu lado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O céu pode ajudar e os anjos protegerem seu caminho, mas no final do dia terá sido você, com seus braços, pernas, coração e intelecto quem terá aberto a trilha. Evite terceirizar o que somente você precisa executar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Às vezes a alma busca companhia para dividir suas dores e angústias, mas isso acaba sendo um tiro que sai pela culatra. Na hora de ter de se recolher ao seu interior, procure tomar distância de tudo e de todos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Os resultados não podem ser imediatos, tenha isso em mente, assim sua alma se tranquilizará e executará os movimentos atuais com mais qualidade, sem afobamento desnecessário. Continue em frente, confie no futuro.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Exponha seus planos, porém, não pela palavra, mas porque você toma as iniciativas pertinentes e se dedica a manter tudo em marcha e de forma prática. Essa será a maneira perfeita de as pessoas conhecerem seus planos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se a realidade não se dobrar aos seus desejos, pior para ela! Este é um daqueles momentos em que é preciso depositar um voto cego de confiança nos mistérios da vida, e se atrever à aventura. Nada mais, nada menos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quanto mais ampla seja sua visão do momento, menos suspeitas você terá e não haverá problema para se atirar à aventura da vida. Quanto mais restrita seja sua visão, mais contrariedades parecerá haver neste momento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O melhor destino possível para o conflito é a harmonia, mas ela não acontece espontaneamente, a harmonia só pode ser fruto de uma firme intenção posta em prática por todas as pessoas envolvidas em dado momento.