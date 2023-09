Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quarta-feira(6)

O beijo de mercúrio

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; Lua quarto minguante

Hoje é quando ocorre a máxima aproximação de Mercúrio à Terra, o momento culminante daquilo que popularmente é chamado de retrogradação, e que, por um desses equívocos históricos que servem de substrato para continuar repetindo as interpretações que os antigos faziam sobre os eventos estelares, ainda hoje é tomado como um enfraquecimento das correntes de vida que circulam através deste planeta, Mercúrio.

A máxima aproximação de Mercúrio à Terra é o momento em que acontece o beijo entre os dois planetas, e se por aqui já conseguimos imaginar que beijando sapos aparecem príncipes, não há razão para deixar de imaginar que o beijo de Mercúrio na Terra seja auspicioso também.

Repetir irrefletidamente o que os antigos diziam não leva a nada auspicioso, mas reinventar as interpretações sim.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O pior de tudo é a banalização, esse comportamento bastante normal de nossa humanidade que desvaloriza até as coisas mais sublimes e elevadas. É pela banalização que o tesouro dos relacionamentos se desvaloriza.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ponha seus talentos em prática, porque senão esses vão perdendo o valor ao longo do tempo, como se fossem uma roupa muito bela que fica guardada no armário, jogada às traças. Ponha seus talentos em prática e enriqueça.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Evite se preocupar antecipadamente com vitórias ou derrotas, porque não é isso que importa nesta parte do caminho, mas você se atrever a tomar as iniciativas pertinentes a cada caso que esteja em andamento. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Talvez sua alma se sinta invadida pelas perguntas que as pessoas fazem, mas provavelmente não há malícia da parte delas, ou se houver, tampouco seria o caso de levar tão a sério a situação. Indiferença resolve tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Todo tipo de pessoas faz parte do seu dia a dia, elas integram o corpo de convivência que sua alma precisa administrar dentro da rotina. É necessário tratar bem a todas as pessoas, independente de suas preferências.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Vale a pena usar quanto truque sua alma guardar na manga, e surpreender as pessoas com resultados inesperados. Você não precisa seguir as regras o tempo todo, em nome da criatividade dá para transgredir um pouco.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tome um pouco de distância da realidade e dos relacionamentos, para adquirir uma visão panorâmica do que anda acontecendo. Faça isso sem julgamentos nem muito menos condenações, apenas aceitando tudo como é, nada além.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Algumas questões se resolvem e se as suas suspeitas se confirmam, então sua alma poderá seguir em frente com suas pretensões. Porém, é necessário ter a mente aberta ao que der e vier, porque dará e virá muita coisa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para que tudo seja justo e ninguém sinta estar sendo deixado de lado, ou sobrecarregado, é preciso que neste momento você se dedique a conhecer melhor as pessoas com que convive diariamente. Nada dê por garantido.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os instrumentos estão todos por aí, disponíveis, mas se você não os utilizar, continuarão sendo apenas objetos de decoração. Nada você precisa além de utilizar os instrumentos disponíveis, está tudo dado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure se dar alguns gostos de tempos em tempos, porque viver sob o peso das austeridades sem perspectiva de isso mudar é estressante pela sua própria natureza. Adote uma postura livre, e se dê os gostos que quiser.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

asse em revista os princípios interiores sobre os quais sua mente produz julgamentos e, às vezes, se dedica também a condenar tais ou quais pessoas pelos seus comportamentos. Por trás dessa atividade há princípios.