Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quarta-feira

A lua vazia

Data estelar: Lua Vazia das 7h22 até 11h07

Se partes do princípio de que tua vida é o produto do que te acontece, então hoje terás ingredientes demais para corroborar teu convencimento, porque as Luas Vazias tendem a impor circunstâncias inesperadas que mudam o roteiro planejado.

Se, por outro lado, partes do princípio de que apesar de uma parte de tua vida ser o produto das circunstâncias, ao mesmo tempo tu tens tua força de vontade para se agregar como uma nova e maior circunstância à complexa formulação do destino, então encontrarás na Lua Vazia de hoje e em quaisquer outras, a oportunidade de ser maior do que o cenário sobressaltado que encontrarás, determinando o rumo de teu humor e de tuas decisões como efeito de tua força de vontade, servindo à Vida de tua vida para ser suporte de sua beleza e grandeza.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e sua alma precisa manter a cabeça no devido lugar para não ceder à tentação de pretender dar conta de tudo sozinha. É preciso buscar ajuda, e essa se encontra disponível.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É estranho pensar que nossa humanidade seja capaz de desejar com todo o fervor de seu coração, mas que ao mesmo tempo alguns desejos estejam fora de seu alcance, ou sejam proibidos. É estranho, mas é muito humano.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As emoções não mentem, elas são a fiel tradução de tudo que acontece, e que nem sempre a razão consegue aceitar. Neste momento, prefira agir visceralmente, se orientando pelas emoções, e que a razão silencie.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As palavras explicam e esclarecem, mas as palavras também servem para confundir e espalhar a brasa. Este é um momento em que as palavras cumprem um papel crucial, com elas você pode destruir ou consolidar seus interesses.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O tempo do planejamento há de ser, necessariamente, muito maior do que o da execução, porque quando chegar a hora de colocar tudo em prática, você conhecerá bem todas as opções disponíveis e fará boas escolhas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Coloque em prática suas ideias mais loucas e ousadas, nem que seja para experimentar algo diferente nesses dias, porque sua alma precisa viver alguma aventura que a distancie da vida ordinária de todos os dias.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando a alma sente em demasia, não consegue decifrar direito se o que sente é dela mesma ou se por esses mistérios da vida as sensações que a atravessam sejam produto do somatório do que o mundo experimenta nesse momento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) É normal e comum todas as pessoas pensarem apenas em seus próprios e exclusivos interesses, mas é por isso que o mundo é o que é atualmente. Desponta no horizonte da civilização a consciência ampla, a do grupo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Entre o desejável e o necessário, dessa vez opte por fazer o necessário, mesmo que sua alma se contorça interiormente porque não aprecia seguir por essa linha. Há um tempo certo para tudo entre o céu e a terra.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) É tempo de celebrar as pequenas e grandes vitórias que andam acontecendo, porque não se pode viver sempre lutando e se empenhando em fazer tudo dar certo, há horas em que é preciso viver e nada mais.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Quando você não tiver certeza do que seria melhor fazer, mas ao mesmo tempo houver uma urgência de ação, se entregue ao mistério da vida e escolha intuitivamente, porque é provável que você não cometerá erro algum.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Nem sempre as pessoas se entendem conversando, mas isso não quer dizer que você deva desistir das conversas necessárias, porque por piores que sejam os resultados, ainda assim serão positivos. Conversar é necessário.