Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quarta-feira

A diferença entre o desejo e a vontade reside em que, pela dinâmica do desejo, tu pretendes te servir da realidade em busca de satisfação, enquanto pela dinâmica da vontade, tua pretensão é servir de alguma maneira ao mundo em que te encontras.

Uma dinâmica é autocentrada e a outra transfere o centro da consciência para além de si, em busca de pertencimento em esferas maiores, transcendentes.

Assim caminhamos todos entre o céu e a terra, oscilando entre as atividades egoístas mediante as quais nos servimos da realidade, dos nutrientes, recursos e dos relacionamentos para satisfazer nossas pretensões, e ao mesmo tempo buscando algo maior para sermos úteis e prestarmos serviço fazendo uso de nossas potencialidades.

As potencialidades envolvidas neste momento são maravilhosas, e precisam ser devidamente valorizadas, mas ainda mais importante do que isso é se imbuir de muito espírito prático, para não viajar em fantasias. É assim.

Viver bem não é difícil, viver bem pode ser simples, mas tudo depende do tamanho da ambição, porque ela será o motor principal das complicações e encrencas em que cada pessoa se envolve ao longo da vida. É assim.

O passado não há de deixar saudade, na mesma medida em que você se lançar atrevidamente à aventura da vida, se engajando em novos empreendimentos e, assim, abandonando de vez tudo que não tem dado nada certo.

Inúmeros detalhes surgem para serem atendidos, e a alma não se sente com essa bola toda para dar conta do recado. Pois bem, comece cultivando a leveza e a confiança, porque, você verá, tudo será bastante fácil.

Quando as coisas andam relativamente bem, ou aparecem os espíritos de porco querendo arruinar a situação, ou vem gente querendo pedir ajuda. Defenda seus interesses sem, no entanto, se fechar às circunstâncias da vida.

Muitas coisas mudaram e muitas mais ainda mudarão, mas há algo que há de permanecer inviolável em sua alma, e isso é relativo aos princípios que sustentam e norteiam a construção de seu destino. Consciência.

Recolhimento e distância para este momento, e sua alma se sente cansada o suficiente para não ter de se esforçar nesse sentido. Busque alívio, mas não busque companhia para suas dores, é melhor as digerir na solidão.

Eventualmente, você não obterá o que pretende, porém, ainda assim não haveria motivo para decepção, porque ao longo do caminho você terá exercido um tipo de influência duradoura, que dará frutos em outro futuro.

Seria perfeito se as pessoas recebessem positivamente o resultado de seus esforços, mas o mundo anda de ponta-cabeça e as pessoas todas bastante confusas, provocando reações contrárias às esperadas e desejadas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Alçar voo é necessário, porque as condições dadas pelo mundo não são as desejáveis e não há nenhum sinal de que isso venha a mudar, pelo menos não imediatamente. Portanto, siga a orientação da alma e alce voo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sobram argumentos para desconfiar, mas é porque não se enxerga um palmo além dos próprios e egoístas interesses. Nada de errado com isso, mas acontece que o momento atual envolve dimensões muito amplas e sofisticadas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As diferenças não são irreconciliáveis, pelo contrário, essas existem para se construírem pontes entre as pessoas, e que o destino seja o da melhor convivência possível das diferenças. É assim, está no livro da Vida.