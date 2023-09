Um homem que não teve o nome divulgado, que estava em busca de peixe no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, neste domingo,3, pescou com uma tarrafa, uma motocicleta próximo ao Porto do Governo. O veículo, de cor azul, estava na altura da rampa do Porto, que fica no Bairro do Remanso.

O pescador acionou o Corpo de Bombeiros, para conseguir puxar a moto para fora do Rio. Segundo a Polícia Militar, não há informe de furto ou roubo com relação à motocicleta.

A Polícia Civil investigará o caso.