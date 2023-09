Homem mata um e fere outro e quase acaba linchado no município de Cruzeiro do Sul

No início da noite deste domingo, 24, no Bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, Maicon Souza, 21 anos, matou um homem ainda não identificado, deu 4 facadas nas costas de um segundo e quase foi linchado pelas pessoas que estavam no local. O caso aconteceu dentro em uma distribuidora de bebidas onde os envolvidos haviam assistido ao jogo entre Flamengo e São Paulo.

O primeiro homem esfaqueado morreu ainda no local. O Serviço Móvel de Urgência – Samu foi chamado, mas só atestou o óbito, acionando o Instituto Médico Legal — IML, que levou o corpo. A segunda vítima, levou 4 facadas nas costas, mas não corre risco de morte.

O homem que esfaqueou os dois foi contido pelas pessoas que estavam no local, agredido e impedido de deixar o lugar.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver um homem no chão já morrendo, o segundo esfaqueado dizendo ser um trabalhador e que nada fez com o acusado. O homem que esfaqueou os dois, está caído no asfalto, é mais uma vez agredido até que outras pessoas impedem que ele apanhe mais. No chão, ele repetia que uma das vítimas havia agredido verbalmente a mulher dele.

A Polícia Militar esteve no local. Os dois homens foram levados para o Pronto Socorro.