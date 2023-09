Homem de 42 anos embriagado dorme sangrando em ponto de ônibus na Baixada da Sobral

Por Davi Sahid

Um homem identificado como Exu Caveira da Silva Barros, de 42 anos, foi ferido com uma facada na noite dessa quinta-feira, 07, durante uma bebedeira na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Exu Caveira estava em uma bebedeira e quando saiu do local chegou sangrando em um churrasquinho ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Baixada da Sobral, perguntando às pessoas onde ele estava. Depois, seguiu até a parada de ônibus, deitou no banco e dormiu.

Populares que passavam no local viram o homem sangrando muito e ‘desmaiado’, quando resolveram acionar a ambulância do suporte avançado do SAMU.

Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e constataram que Exu Caveira estava embriagado e com um corte na mão esquerda.

O paciente foi colocado dentro da ambulância e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva) em estado de saúde estável. No hospital, o homem informou aos funcionários da unidade que seu nome era Exu Caveira e não passou mais informações sobre o ocorrido.

Policiais Militares estiveram no local e apenas registraram a ocorrência.