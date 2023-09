Homem é preso na Bahia após se passar por ator Chay Suede e tentar fraudar banco

Um homem foi preso na Bahia na terça-feira (12) por suspeita de usar os dados do ator Chay Suede para abrir uma conta bancária e cometer fraudes, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Identificado como Alealdo Saraiva Silva, ele foi preso na terça durante uma ação das Polícias Militar e Civil quando tentava desbloquear o acesso ao aplicativo da instituição financeira em nome do ator, dsse a SSP.

O suspeito foi pego porque os funcionários da agência bancária desconfiaram de sua atitude e acionaram as autoridades.

Segundo a delegada Marita Souza, o suspeito usou documentos com os dados e a imagem do ator para abrir uma conta pelo aplicativo do Banco Regional de Brasília e conseguiu R$ 200 mil de limite no cartão de crédito e R$ 25 mil no cheque especial.

Depois, ele fez uma transferência via Pix de R$ 1 mil para outra conta, mas em seguida acabou bloqueado pelo banco.

“Ele foi até a agência tentar desbloquear o aplicativo, mas apresentou um documento com os dados do ator e sua foto, o que levantou suspeita do funcionário da agência”, explicou um policial.

O suspeito foi autuado por estelionato e falsidade ideológica. Ele passará por audiência de custódia.

A CNN também entrou em contato com a assessoria de Chay Suede, mas ele ainda não se manifestou.