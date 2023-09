Homem de 26 anos é preso com drogas, arma de fogo e munições no 2° Distrito

Por Davi Sahid

Uma ação do Policiais Militares da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de Ivan Maia de Paula, 26 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta segunda-feira, 4, na Travessa da Judia, no Beco Ouricuri, no bairro Recanto das Buritis, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição policial estava realizando um patrulhamento de rotina na região fazendo abordagens e averiguando pessoas com mandado de prisão, quando visualizou um homem em via pública manuseando uma arma de fogo.

Foi feita abordagem e durante a revista pessoal foi encontrado com Ivan uma garrucha com um cartucho na câmara e mais sete munições em um dos bolsos. Já no outro bolso foram encontrados 102 pedras de crack.

Diante dos fatos foi voz de prisão e Ivan foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.