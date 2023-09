Homem é perseguido e morto com 16 facadas ao discutir em bebedeira

Por Davi Sahid

Um homem cuja identidade ainda é desconhecida foi morto a facadas em via pública na madrugada deste domingo, 3, na rua Acre, situada no bairro Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava em uma bebedeira na rua Xapuri, no mesmo bairro, quando começou a discutir com uma pessoa.

O desafeto pegou uma faca e começou a golpear a vítima, que mesmo ferida, ainda conseguiu correr, mas foi perseguida e alcançada pelo criminoso, sendo ferido com 16 golpes de faca em várias partes do corpo.

Após a ação, o autor do crime fugiu do local. Populares acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram, o homem já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, que colheram as características do autor do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

Após a perícia, o corpo do homem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).