Homem de 32 anos é agredido a golpes de ripa após esfaquear outra pessoa em Rio Branco

Por Davi Sahid

Gleison Santana Melo, de 32 anos, foi agredido a golpes de ripa na manhã deste sábado, 30, após segundo informações da Polícia ser suspeito de tentar assassinar Cleiverson Silva Sales, 43 anos, com uma faca. O crime ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Adalberto Sena, em Rio Branco.

De acordo com relatos policiais, a discussão entre Gleison e Cleiverson escalou para a violência, resultando em um ataque com uma faca nas costas de Cleiverson. O ferido conseguiu fugir e buscar ajuda entre os populares da região. Gleison fugiu do local após o crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e prestou os primeiros socorros a Cleiverson, que posteriormente foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável. A Polícia Militar fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o suspeito.

Após o ocorrido, ainda nesta manhã de sábado, amigos de Cleiverson localizaram Gleison, resultando em uma agressão violenta com ripas. O Samu novamente foi chamado para prestar socorro, e Gleison foi levado ao Pronto-Socorro em estado estável.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).