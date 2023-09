Hipopótamo em fúria ataca funcionário de zoológico em Changsha na China; veja vídeo

Um tratador de animais foi atacado por um hipopótamo em um zoológico na China.

O incidente aconteceu no último domingo (24) em Changsha, na província de Hunan.

O homem havia entrado num espaço fechado que serve de abrigo para os mamíferos para separar a briga de dois machos. No entanto, um deles se voltou contra o funcionário. Apesar do susto, ele saiu ileso.

Em nota, o zoológico disse que os funcionários são instruídos “sobre quando é seguro entrar no recinto de todos os animais. Eles devem tomar cuidado extra e evitar situações em que os machos estejam em combate ou quando as fêmeas estejam no cio”.

Ataques de hipopótamos a humanos podem ser muito perigosos. Esses mamíferos, que são muito territorialistas, têm uma das mordidas mais fortes do mundo animal e matam cerca de 500 pessoas na África todos os anos.