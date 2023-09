Hemoacre realiza campanha de doação de sangue em Sena Madureira

Foto: Marcos VIcentti/Secom

O governo do Acre, por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoacre), estará presente no município de Sena Madureira nesta terça e quarta-feira, 26 e 27, para a realização da campanha de doação de sangue.

A iniciativa ocorre de maneira itinerante, contando com a participação do ônibus da Hemoacre, em frente ao Lions Club, na Rua Cunha Vasconcelos, no Centro. Voltada para o público em geral, a ação tem o objetivo fundamental de reforçar o estoque de doações, que se encontra em situação crítica, especialmente no que diz respeito ao tipo sanguíneo O+.

A coordenadora da captação de doadores da instituição, Ana Carolina Ramos, destacou que a realização da campanha em Sena Madureira foi um pedido população do município. “Com muita alegria, conseguimos alinhar a logística para a realização plena da campanha, estimulando a solidariedade dos moradores. Estamos com uma ótima expectativa”, expressa.

Os interessados em contribuir com a causa podem comparecer ao local nos seguintes horários: no dia 26 de setembro, das 14h às 18h, e no dia 27 de setembro, das 7h30 às 13h.

O Hemoacre informa também que a próxima coleta itinerante será realizada em Plácido de Castro nos dias 10 e 11 de outubro.

Torne-se um doador de sangue

Doar sangue é fácil e rápido. Basta portar um documento oficial com foto, estar alimentado e se sentindo bem de saúde. Após o cadastro, o candidato passa por uma avaliação e já pode se tornar um doador de sangue. Confira os requisitos:

• Apresentar documento emitido por órgão oficial com foto, como RG ou CNH;

• Pesar mais de 50kg;

• Estar bem de saúde;

• Estar bem alimentado antes de doar;

• Não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

• Ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior.

• Ter entre 18 e 69 anos. Menores de 18 só podem doar mediante consentimento dos pais ou responsáveis.

Caso resida em Rio Branco e deseje realizar uma doação, visite o Hemoacre de segunda a sábado, das 7h às 18h, na Avenida Getúlio Vargas, 2787.