Há 4 anos, Patrulha Maria da Penha ampara mulheres vítimas de violência no Acre

Em comemoração aos 4 anos de criação da Patrulha Maria da Penha, a Polícia Militar do Acre (PMAC) realizará neste domingo, 17, uma Exposição no Via Verde Shopping, a partir das 16h.

Na programação consta também a apresentação da Banda de Música da PMAC, “a Furiosa”, com a presença das viaturas Camaro e fusca Manduquinha.

A Patrulha Maria da Penha foi criada em 16 de setembro de 2019, por meio de termo técnico firmado entre os poderes Executivo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Acre.

A unidade de Rio Branco, assim como as outras já implantadas no interior do estado, têm como principal função a fiscalização das medidas protetivas de urgência em favor das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar.