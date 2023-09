Governo reavalia opção de novo avião presidencial e Lula descarta compra

O governo federal reavaliou a compra de um novo avião para a Presidência da República. A possibilidade chegou a ser aventada por integrantes da gestão federal, mas foi descartada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo assessores do presidente, tratou-se uma “conversa inicial” que não foi adiante.

Um estudo foi feito sobre a possibilidade de substituição do atual avião da Força Aérea Brasileira responsável pelas viagens do presidente da República. Segundo projeções de auxiliares do governo, a opção mais barata poderia custar de US$ 70 milhões a US$ 80 milhões.

O juiz Marllon Sousa, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, deu prazo de cinco dias para que o governo federal se manifeste sobre o interesse em comprar um novo avião presidencial.

A decisão foi tomada após deputados da oposição moverem uma ação judicial parar barrar preventivamente a aquisição de um novo avião.

O pedido foi assinado pelos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Cabo Gilberto Silva (PL-PB), André Fernandes (PL-CE), Maurício Marcon (Podemos-RS), Luciano Zucco (Republicanos-RS), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), Evair Vieira (PP-ES), Carlos Jordy (PL-RH) e Marcel Van Hattem (Novo-RS).

O atual avião foi comprado em 2004 por US$ 56,7 milhões (cerca de US$ 91,7 milhões, em valores atualizados). O A-319 é usado para as viagens de longa distância.