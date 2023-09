Governo nega atraso e empresa promete cronograma de pagamento a terceirizados

Após dezenas de servidores terceirizados da Red Pontes, empresa ligada à família do deputado estadual Afonso Fernandes (PL), terem bloqueado a Avenida Nações Unidas, em protesto ao atraso de salários, representantes do governo e da empresa estiveram no local e deram suas explicações sobre o caso ainda na noite dessa terça-feira, 19.

O representante da empresa revelou que não há três meses de salários atrasados, conforme alegado pelos trabalhadores, mas sim, apenas 8 dias de atraso e reconheceu problemas na certidão que já estaria na Sesacre. “Temos problemas, sim, as certidões já foram enviadas à secretaria. Temos também tickets alimentação e férias atrasadas porque a última fatura apresentada foi a de julho”, comentou, dizendo que deverá se reunir com representantes do governo ainda nessa semana para regularizar a situação. “Queremos tentar resolver”.

O secretário de saúde do Acre, Pedro Pascoal, também compareceu ao local do protesto e afirmou que não há pendências por parte do governo. Segundo ele, o que existe são certidões negativas da empresa que necessitam ser apresentadas para a regularização do repasse. “A gente sempre vincula os pagamentos a essas certidões. A empresa se comprometeu a apresentar um cronograma de quando haverá o repasse [aos servidores]”, declarou.