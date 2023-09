Governo integra comitiva internacional para discutir tecnologias de segurança

Foto: Ascom Sejusp

Buscando modernização do sistema de segurança, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) esteve presente em uma missão internacional na Finlândia e na Estônia a convite do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), no período de 18 a 22 de setembro.

A agenda tinha o objetivo de compartilhar experiências sobre tecnologias aplicadas à Segurança Pública e à transformação digital, além de mostrar conhecimento dos modelos de soluções tecnológicas destes dois países líderes em aplicação da tecnologia na gestão pública e privada de todo o mundo.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca que compôs à comitiva com a missão de buscar experiência de fluxo global de modernização para a segurança pública do Acre.

“Participamos da programação riquíssima de conteúdo proposto pela organização da comitiva e realizamos também agendas especiais com as embaixadas e a Polícia Finlandesa. Nestes países conhecemos diferentes realidades, trocando experiências, conhecendo novas tecnologias e modelos de transformação digital. Estes países oferecem serviços públicos de forma desburocratizada, ágil e com um atendimento excelente aos cidadãos”.

Em agenda na Finlândia, o secretário Gaia participou da reunião com a Polícia Finlandesa sobre questões táticas e operacionais. Houve também agenda pública em Tallinn, capital política e econômica da Estônia.

A missão nos países europeus reconhecidos como os mais digitais do mundo, além do secretário de segurança acreano, contou com 14 representantes de governo na área de segurança pública e tecnologia de outros estados, dentre eles os secretários dos estados do Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins.