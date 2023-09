Governo inicia escavação das estacas do novo prédio da Controladoria Geral do Estado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), iniciou nesta segunda-feira, 11, as escavações das estacas que irão compor os blocos de fundação para erguer a nova sede da Controladoria-Geral do Estado (CGE), em Rio Branco.

A controladora-geral do Estado, Mayara Lima, afirmou que a sede própria fortalecerá a atuação do órgão. “Estamos felizes pelo início desta etapa da obra. A partir do pedido do governador Gladson Cameli, logo estaremos com a sede da Controlaria, o que dará mais estrutura para que o Estado garanta ainda mais transparência e eficiência no uso dos recursos públicos”, ressaltou.

A fiscal da obra e engenheira civil da Seop, Gicélia Viana, informou que serão 141 estacas perfuradas, nos 79 blocos de fundação, que darão sustentação à nova sede da CGE. De acordo com ela, a próxima etapa é a concretagem das estacas e dos blocos de fundação.

“O início das escavações das estacas é sempre um marco. A nossa intenção é que ainda no período de verão seja concluída esta parte da fundação, para que seja possível trabalhar na estrutura do prédio quando iniciar as chuvas, já acima do nível da terra, para que o inverno amazônico não atrapalhe o andamento da obra”, frisou a engenheira.

A construção da nova sede da CGE é uma obra com 1.525m² de área constituída e dois pavimentos. O investimento é de R$ 6,2 milhões, oriundos de recursos próprios do Estado, por intermédio do Instituto de Previdência do Estado (Acreprevidência).

O mestre de obra Irineu Moura relatou que a obra também gera trabalho para centenas de operários da construção civil. “Para nós é a melhor parte, pois garante o sustento de muitas famílias”, destacou.

No último mês, o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) concluiu os serviços de terraplanagem. A autarquia também já havia promovido a limpeza mecânica no terreno.