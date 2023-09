Governo e Prefeitura de Tarauacá trabalham em ações de infraestrutura no município

Foto: Cleane Montefusco/Deracre

O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), e a Prefeitura de Tarauacá trabalham nesta segunda-feira, 11, em melhorias nas vias do município.

No Bairro Triângulo, na Rua Lauriete Borges, os trabalhadores executam serviços de recuperação de uma via danificada devido a uma erosão provocada pela elevação do nível do rio. A ação conta com uma retroescavadeira e um caminhão basculante.

O morador Raimundo Mozart Melo Sobrinho destacou que o trabalho representa melhorias para os moradores da via.

“É uma benção. Agradeço ao governador, à prefeita e ao Deracre pela realização desse trabalho de recuperação da nossa rua, pois é um alívio para nós moradores, e a intervenção tem sido bem rápida”, afirmou.

Além disso, na Rua Capitão Hipólito, as equipes avançam no serviços de drenagem e pavimentação da principal via de acesso da cidade que garante acesso aos bairros Corcovado e Centro.

Para o morador Luciano Antônio do Nascimento Patrício, a ação representa mais acessibilidade para a população, e o trabalho reflete o compromisso do governador Gladson Cameli e da prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia.

“Agradeço pelo trabalho de pavimentação em nossa rua, à nossa prefeita e ao governador Gladson Cameli, por nos contemplar com mais infraestrutura e saneamento”, destacou.

O trabalho em conjunto tem levado mais dignidade para os moradores do Bairro Ipepaconha. Uma equipe tem trabalhado no serviço de terraplanagem em um área de construção de habitações populares, que deve beneficiar famílias atingidas por enchentes. A ação conta com uma motoniveladora.

O morador Pablo das Chagas Souza contou que antes residia em um área de risco e, graças ao trabalho do governo do Estado e da prefeitura, tem visto de perto o sonho de ter uma casa e a rua pavimentada sendo concretizado.

“Agradeço ao governador, à prefeita e ao Deracre, que têm nos dado todo o apoio, nos trouxeram para um área mais segura, onde não alaga e temos sido beneficiados com as casas, e em breve nossa rua será pavimentada”, declarou.

Os trabalhos para a 4ª Edição da Tarauacá Rural Show foram iniciados, e as equipes atuam na preparação do local do evento com os serviços de terraplanagem. O evento deve impulsionar o comércio local e promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio em Tarauacá.

O representante do Deracre em Tarauacá, Pedro Viana, destaca que o Estado, por meio do Deracre, tem garantido total apoio à prefeitura nas ações de infraestrutura do município.

“Estamos presentes em diversas ações, inclusive na feira agropecuária, e seguimos trabalhando para levar mais mobilidade e qualidade de vida aos moradores, avançando para garantir mais desenvolvimento para a cidade”, ressaltou.