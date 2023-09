Governo do Acre inaugura estande na maior feira de alimentos da América Latina

Foto: Stalin Coquin/Federacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Agência de Negócios do Acre (Anac), inaugurou nesta quarta-feira, 27, seu estande na Expoalimentaria 2023, realizada em Lima, no Peru. Pela primeira vez, o Acre participa da maior feira de alimentos da América Latina, realizada no Centro de Exposição Jockey Plaza, em Santiago de Surco, região da capital peruana.

A parceria com a Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), a Federação das Associações Comerciais (Federacre), o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento e o Sebrae levou para o evento mais de 30 empresários do setor de bebidas e alimentos.

A inauguração conjunta do estande pelos estados do Acre e Rondônia foi prestigiada pelo embaixador do Brasil no Peru, Clemente Soares; pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana; pelo senador Sérgio Petecão; pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga; pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha; pelo vice-presidente da Fieac, João Paulo Pereira; e pelo presidente da Federação de Agricultura e Pecuária (Faeac), Assueiro Verônez; além de empresários do setor produtivo.

O estande tem um portfólio dos principais produtos de exportação da indústria e do setor comercial acreano para a projeção de negócios com a perspectiva de alavancar investimentos com empresas internacionais. Várias rodadas de negócios, conferências empresariais e seminários serão realizados até sexta-feira, 29. A feira conta com 300 expositores, de 17 países. A expectativa da Associação de Exportadores do Peru (Adex), organizadora da 15ª edição da feira, é de movimentar R$ 320 milhões em negócios.

Após a abertura do estande, as autoridades do Acre e de Rondônia foram recepcionadas pela vice-ministra de Relações Exteriores e Turismo do Peru, Teresa Stella Mera Gómez, na sala de reuniões da Expoalimentaria. O encontro reforçou as intenções de ampliação das relações bilaterais entre Brasil e Peru, e o fortalecimento da rota interoceânica.

“O encontro com a vice-ministra foi mais uma oportunidade para demonstrarmos o esforço dos governos do Acre e de Rondônia pelo fortalecimento desse corredor de exportação e importação. Transmitimos a mensagem do governador Gladson Cameli, que é o grande incentivador das estratégias de comércio exterior que permitem a inserção do Acre na economia mundial”, disse o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

Para o diretor regional de Desenvolvimento da Secretaria de Planejamento do Acre, Marky Brito, a agenda planejada pelo governo para os próximos dez anos leva em consideração toda a logística de integração com os países andinos. “Soja, milho, madeira e castanha estão entre os produtos de maior volume para exportação. A parceria com Rondônia e Amazonas viabiliza esse fluxo. Para os próximos dez anos, precisamos produzir mais com inovação tecnológica”, acrescentou.