Governo divulga resultado final do processo seletivo para a Educação Indígena

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 14, as respostas aos recursos, o resultado final e a homologação do Processo Seletivo Simplificado para Educação Indígena referente ao Edital nº 001 Sead/SEE/Indígena, de 12 de junho de 2023.

O processo atende aos municípios de Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

O resultado segue na seguinte forma: município, etnia, segmento de ensino, nome da escola, classificação nome do candidato e nota.

Os candidatos poderão obter informações referentes ao processo junto à SEE, por meio do telefone (68) 3213-2331, ou ainda junto à Sead, por meio do email: [email protected].

Confira o edital completo com o resultado: Edital N° 004 SeadSEEIndígena.pdf.