Governo avança para revitalizar Teatrão e Biblioteca da Floresta

Um espaço moderno, amplo, acessível a todos os públicos e que mantém as características originais de uma obra emblemática de arquitetura. Foi nestas características que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), trabalhou no projeto de revitalização do Teatro Plácido de Castro, o Teatrão, em Rio Branco.

O Estado age para atender antecipadamente aos prazos estabelecidos pelos convênios, referentes às aprovações de projeto e início de execução das obras, demonstrando compromisso com a população e os fazedores de cultura.

O Teatrão foi construído em 1990 e reinaugurado em 2008, após uma reforma que o transformou no teatro mais equipado do estado. A capacidade atual é para 495 pessoas e possui estacionamento para 200 vagas.

De acordo com o diretor de Planejamento da Seop, Esterferson Rocha, o projeto de reforma contempla todos os reparos necessários no teatro. Segundo ele, em breve será aberto o processo licitatório visando o início das obras.

“O governador Gladson Cameli determinou celeridade nos planejamentos de obras dos espaços culturais. Por isso, o projeto já foi apresentado junto à Gerência Executiva de Governo (Gigov), na Caixa Econômica Federal, e está em fase final de aprovação, o que deve ocorrer até 30 de setembro, para que possamos iniciar a licitação entre outubro e novembro, e, em seguida, as intervenções”, informou.

No projeto do Teatrão, um dos principais pontos é a adequação de acessibilidade: rampas existentes, estabelecer rota acessível guiada pela instalação de piso tátil direcional e de alerta, instalar totem de orientação em braile, adaptar os sanitários existentes, adaptar os camarins superiores existentes, instalar duas plataformas elevatórias para possibilitar o acesso de pessoa em cadeira de rodas ao palco e ao subsolo.

Biblioteca da Floresta será contemplada

A reforma na Biblioteca da Floresta, na capital, alcançará toda a edificação, a qual possui três pavimentos, divididos em setores como: administrativo, serviços e setor de visitação do público.

“A revitalização visa substituir todos os elementos que estejam comprometendo a estrutura e o bom funcionamento do prédio, além da instalação de elementos que tornem a permanência no espaço mais agradável para todos”, explicou Esterferson.

Os investimentos totais para as duas obras serão de aproximadamente R$ 8,6 milhões, frutos de emenda parlamentar da então senadora Mailza, disponibilizados por repasse do Orçamento Geral da União (OGU).