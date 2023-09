Gol adota mesmo preço de passagem adulta para crianças a partir de 2 anos

A companhia aérea Gol anunciou nesta terça-feira, 12, que as crianças de 2 a 12 anos incompletos passarão a pagar o mesmo valor da tarifa de um adulto em seus voos. Até então, essa faixa etária tinha desconto de 20% sobre o valor da passagem adulta. De acordo com comunicado da Gol, as passagens já emitidas não serão afetadas pela mudança, mas, “no caso de reemissões de bilhetes adquiridos antes desta data, passam a ser válidas as condições da nova tarifa”. Já os bebês de 0 a 2 anos incompletos que viajem no colo seguem isentos de cobrança em voos nacionais e com desconto de 90% no valor da tarifa adulta nos voos internacionais da companhia. Os descontos para crianças em voos operados por parceiras da Gol também permanecem inalterados. Outras companhias aéreas, como Azul e Latam, também tem suas determinações específicas para o embarque de crianças. Em ambas, por exemplo, os bebês de colo também tem gratuidade em voos nacionais, desde que fiquem no colo.

No caso da Azul, crianças com até 12 anos incompletos são contempladas com desconto de até 25% sobre o valor da passagem de adulto, a depender do destino e tipo de tarifa. Nos voos internacionais, bebês (entre 0 e 2 anos incompletos) viajando no colo pagam 10% da tarifa do adulto. Se viajar ocupando um assento mediante a utilização de cadeirinha de bebê com o devido sistema de contenção, possui desconto de até 15% da tarifa de adulto, enquanto crianças entre 2 anos completos e 12 anos incompletos possuem desconto de até 15% da tarifa de adulto, de acordo com o site da companhia. Já a Latam, em voos internacionais, também cobra 10% da tarifa da passagem adulta, exceto em voos saindo do México, onde são sem custo. Se o cliente preferir que o bebê viaje em um assento próprio, é necessária a compra de uma passagem completa. A partir dos 2 anos de idade as crianças devem viajar em assento próprio e pagam passagens com descontos de até 30%, a depender do destino, seja viagem nacional ou internacional. A exceção são os voos nacionais na Colômbia, onde se paga 67% da passagem de adulto mais impostos.

Por Jovem Pan News