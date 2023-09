Gladson Cameli acompanha avanços na construção da Ponte da Sibéria, em Xapuri

Foto: José Caminha/Secom

Em um compromisso marcante para o desenvolvimento de Xapuri e da região, o governador Gladson Cameli, ao lado do presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sócrates Guimarães, visitou nesta quarta-feira, 27, as obras da aguardada Ponte da Sibéria. Com dimensões impressionantes e um orçamento de mais de R$ 40 milhões, o empreendimento está prestes a se tornar um marco na infraestrutura local.

A Ponte da Sibéria, cuja construção é de responsabilidade do Deracre, tem avançado em ritmo acelerado, com o Consórcio Rio Acre desempenhando um papel fundamental. O foco atual está na concretagem do bloco de apoio AP-5, uma estrutura imponente com 10×10 metros de largura e 3,5 metros de altura. Para completar esse bloco, são necessários cerca de 350 metros cúbicos de concretagem, mais de 30 toneladas de aço e impressionantes 4,2 mil sacas de cimento.

“Visito hoje essa tão importante obra, que vai dar o direito de ir e vir a toda a população da região da Sibéria. Aqui mostramos o compromisso do Estado, e assumo publicamente o compromisso de entregarmos esta ponte, gerando emprego e renda, mas, principalmente, melhorando a vida do nosso povo”, reforçou o governador.

A Ponte da Sibéria, com uma extensão de 363 metros, incluindo rampas de acesso, ligará o Centro de Xapuri ao Bairro Sibéria, atravessando o Rio Acre. Além de melhorar a conectividade na cidade, esse empreendimento tem um impacto significativo no escoamento da produção rural e na economia local.

Mais de R$ 15 milhões são provenientes de recursos próprios do Estado, demonstrando o compromisso do governo do Acre com o projeto, e outros R$ 25 milhões são resultado de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

As ações do Deracre não se limitam apenas à Ponte da Sibéria. A obra faz parte de um projeto mais amplo que inclui a implantação e pavimentação de 17,5 quilômetros da Rodovia AC-380, do entroncamento até a BR-317. Para isso, foram destinados R$ 24 milhões, por meio da emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

A visita do governador Gladson Cameli e o progresso na construção da Ponte da Sibéria refletem o compromisso do governo com a melhoria da infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento econômico da região.

A população de Xapuri pode aguardar com entusiasmo o futuro mais conectado e próspero que está se desenhando diante de seus olhos.