Geração Z está deixando de usar o sutiã? Especialista fala sobre usar ou não a peça

Cada vez mais, mulheres não estão usando sutiãs. Isso é o que mostra a trend #NoBra (sem sutiã), no TikTok. A hashtag tem mais de 660 milhões de visualizações e a tag #NoBraChalenge possui 9.8 milhões de visualizações.

Nos vídeos, jovens relatam como estão felizes em não usar a peça de roupa. Esta nova trend também está ajudando as mulheres a se sentirem à vontade com o próprio corpo. Em um vídeo, uma influencer francesa opinou sobre o uso do sutiã.

“A maioria das roupas não permite que você use um sutiã. Honestamente, é melhor não usar sutiã do que ter ele aparente. Em segundo lugar, nenhuma mulher precisa usar sutiã, não é uma obrigação”, falou.

Ao “New York Post”, a psicóloga Carly Dober, disse que essa é uma grande tendência. “Acho que qualquer coisa que permita que as pessoas se apresentem ao mundo da maneira que gostariam é benéfica. Pode ser empoderador e libertador ficar sem sutiã – então, se a Geração Z está explorando o que os sutiãs significam para eles, eu digo para continuar explorando”, falou.

A jovem Kendra Eva Maria, revelou em um vídeo que não usa sutiã há muito tempo e imitou a reação das pessoas quando descobrem. “Meu Deus, Kendra, você não usa sutiã?!”. Após fingir surpresa, ela revela feliz: “Eu não uso há quatro anos”.

Opinião da especialista

A peça íntima da mulher sempre gerou debates. Em entrevista à CNN, a médica mastologista Thamyse Dassie, membro titular da sociedade brasileira de mastologia, explicou as principais dúvidas sobre o uso do sutiã.

Usar sutiã apertado evita flacidez nos seios?

“Não recomendamos que o sutiã seja muito apertado, ele deve estar confortável. Então, pensando em mulheres que têm mamas maiores, pelo fato das mamas ficarem pendentes, pode causar dor ou um desconforto. Então, é recomendado que seja utilizado um sutiã ou top que englobe toda a mama, tenha boa sustentação e alças mais largas porque isso irá gerar um conforto maior”, falou.

“Mas o uso do sutiã não evitará a flacidez, pois ela está relacionada muito mais à questões genéticas, ao colágeno, a qualidade daquela pele, a quantidade de tecido mamário do que ao uso do sutiã em si.

“Óbvio que durante o uso do sutiã nós mantemos a mama mais em pé, mas depois que ele é retirado, se existir uma flacidez, ela não será evitada”, comentou.

Não usar sutiã faz os peitos caírem e perderem a forma?

“Essa é uma questão muito mais de conforto. Para as mulheres que têm mamas mais volumosas, normalmente terão conforto maior utilizando sutiã principalmente quando forem fazer atividades físicas. As mamas têm uma tendência a ficarem mais pendulares neste momento”, esclareceu.

“Para fazer atividade física, é recomendado usar um top um pouco mais justo, que tenha boa sustentação, mas não apertado. É interessante observar quando for escolher se o bojo engloba toda a mama, com tecido natural que evite alergias. A alça na parte de trás não deve ficar acima das costas, mas sim na mesma altura que o sutiã na parte da frente. E as alças nos ombros devem ser um pouco mais largas para não machucar”.

“O sutiã deve ser trocado periodicamente. Quem opta por utilizar, tem um prazo de validade. A partir do momento que perceber que as alças estão frouxas é ideal que sejam trocados para que eles mantenham um conforto no uso”, disse.

Dormir de sutiã faz bem?

“Não existe uma indicação médica em relação à dormir ou não de sutiã. É muito mais uma questão de conforto. Tem mulheres que se sentem mais confortáveis utilizando sutiã para dormir e tem mulheres que sentem muito desconforto e preferem dormir sem. Então, é uma escolha individual pela comodidade e conforto do que pensando em questões médicas”, explicou.

“Para dormir, caso a mulher opte por usar sutiã, é importante evitar os que tem muitos arames, costuras ou bojo duro, porque pode acabar machucando as mamas durante o sono, mas não existe nenhuma contraindicação ou nenhuma doença causada por isso”, concluiu a mastologista Thamyse Dassie.