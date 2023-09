Gasolina sobe 3,58% e diesel 13,20% na primeira quinzena de setembro no Acre

De acordo com dados da última análise do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o preço médio do litro da gasolina aumentou 3,80%, ante agosto, na Região Norte na primeira quinzena de setembro e foi encontrado a R$ 6,55.

Já o diesel comum ficou 10,15% mais caro na região e fechou a R$ 6,62, enquanto o tipo S-10 aumentou 10,87% e foi comercializado a R$ 6,63. O litro do etanol fechou a quinzena a R$ 4,75, após redução de 0,63%, ante o mês anterior.

No Acre, os preços médios para agosto foram de R$ 6,430 para a gasolina; R$ 6,060 para o diesel; R$ 6,270 para o diesel S-10 e R$ 4,790 para o etanol. Em setembro, esses preços são de R$ 6,660; R$ 6,860; R$ 6,980; e R$ 4,790, respectivamente. As variações no estado foram de 3,58% para a gasolina; 13,20% para o diesel; 11,32% para o diesel S-10; e de 0,00% para o etanol.