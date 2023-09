Garoto de 13 anos é suspeito pela morte de menina de 8 anos encontrada em poço

Um adolescente de 13 anos é investigado pela Polícia Civil suspeito de participação na morte da menina Lana Araújo, de 8 anos.

A menina estava desaparecida desde quarta-feira (13). O adolescente, vizinho da vítima, esteve com ela minutos antes do sumiço, segundo o boletim de ocorrência. Uma câmera de segurança registrou os dois caminhando lado a lado por uma rua do bairro.

Segundo o delegado Alessandro Amorim, durante os depoimentos, o adolescente apresentou quatro versões diferentes da história. Diante das contradições, o delegado informou que o adolescente é o principal suspeito da morte da menina Lana.

Últimas imagens

A CNN teve acesso às gravações que flagraram o momento em que o adolescente é visto com a menina.

Lana foi filmada saindo de sua casa usando um vestido rosa. Alguns segundos depois, o vizinho apareceu saindo de sua residência. O jovem e a menina seguem andando pela rua até ficarem fora do campo de registro da câmera.

Em outra cena, meia hora mais tarde, o menino volta pela mesma rua, mas, dessa vez, desacompanhado. Ele encontra a mãe dele na calçada e os dois entram na residência onde moram.

Antes de desaparecer, a menina estava em casa na companhia do irmão, de 15 anos. Em um momento de distração deles, segundo informações do pai, Lana saiu de casa, mas não retornou. Familiares e vizinhos realizaram buscas pelo bairro durante a noite, mas só procuraram a delegacia 24 horas após o desaparecimento.