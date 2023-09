Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em três bairros da capital contra facção

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Acre e a Polícia Militar cumpriram mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira, 15, em Rio Branco.

Os quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Montanhês, Jorge Lavocat e Wanderley Dantas.

Segundo o coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Bernardo Albano, a ação tem por objetivo o aprofundamento de investigação em andamento que visa desarticular o núcleo de uma organização criminosa de âmbito nacional voltado para a prática de crimes contra o patrimônio, notadamente contra o sistema financeiro.

Com informações Ascom/MPAC