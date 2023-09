Gaby Amarantos diz que perdeu 14 kg com alimentação biogênica; entenda a prática

No domingo (10), a cantora Gaby Amarantos usou o Instagram para compartilhar com os seguidores que perdeu 14 quilos após aderir a novos hábitos alimentares.

“Tirei uns dias para cuidar da saúde e já emagreci 14 kg em um mergulho na alimentação biogênica. Sim tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida vida, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza”, escreveu a artista.

“[…] Mamãe tá acesa e aberta para as coisas lindas que o universo ainda quer me proporcionar”, comemorou ela dividindo com os fãs uma sequência de fotos aproveitando na piscina.

Nos comentários, internautas aproveitaram para elogiá-la pelas novas escolhas. “Que delícia mergulhar no autocuidado com tanta entrega e leveza. Tua potência nutre o mundo”, escreveu uma seguidora. “Siga forte, mulher do Norte”, disse outra.

O que é alimentação biogênica?

À CNN, o nutricionista Felipe França, especialista em oxidologia e bioquímica celular, explica que a alimentação biogênica é um conceito que envolve uma abordagem holística da alimentação, indo além da parte dos alimentos.

“Ela se baseia na ideia de que os alimentos consumidos devem ser naturais, orgânicos e em sua forma mais pura possível, para que possam fornecer energia vital ou ‘bioenergia’ ao corpo”, diz.

Alimentos orgânicos, frescos e minimamente processados formam a base da alimentação biogênica, incluindo frutas, legumes, verduras, grãos integrais, sementes, nozes, leguminosas e alimentos de origem animal, criados de forma sustentável e sem o uso de hormônios ou antibióticos.

Os benefícios e indicações

Felipe cita que, entre os benefícios atribuídos à alimentação biogênica estão a ingestão de alimentos mais nutritivos e livres de resíduos químicos, o que pode promover a saúde geral, aumentar a energia, melhorar a digestão e fortalecer o sistema imunológico.

No entanto, reforça que não é necessariamente indicada para todos aqueles que buscam perder peso, uma vez que o foco principal não é a perda de peso, mas a qualidade dos alimentos e a busca por uma saúde mais integral.

“Muitas pessoas podem se beneficiar dessa abordagem, mas é importante sempre consultar um nutricionista caso deseje fazer alterações bruscas na alimentação, mesmo que para algo mais natural”, ressalta.

O que são enemas?

Na publicação, a cantora também conta que tem feito enema. O procedimento, segundo o profissional, envolve a introdução de líquido (geralmente água) no reto e cólon para limpeza ou fins terapêuticos.

“A Gaby Amarantos mencionou que tem feito enemas, o que pode ser parte de uma prática de auxílio à desintoxicação. No entanto, a realização deve ser feita com cautela e sob a orientação de um profissional de saúde, pois pode apresentar riscos se não for feita corretamente”, ressalta.

Comida viva?

De acordo com o nutricionista, o termo, também utilizado pela artista, é usado de forma genérica para descrever alimentos que não foram cozidos ou processados em alta temperaturas.

“Os adeptos da prática acreditam que a comida viva seja mais rica em nutrientes [mesmo sabendo que esse tipo de alimentação também contém fatores antinutricionais que são quebrados pela cocção como os fitatos e oxalatos – certos compostos antioxidantes benéficos para o corpo também são ativados através da cocção, como o licopeno] e enzimas que beneficiariam a digestão e a saúde em geral”, finaliza.