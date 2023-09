Foragido da Justiça é preso pela Polícia Militar no centro do Bujari

Uma Guarnição do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prendeu na manhã deste sábado, 9, um foragido da justiça. O fato ocorreu no Centro do município de Bujari.

Durante patrulhamento, a equipe procedeu a uma abordagem a uma dupla em uma motocicleta. Após consulta criminal foi verificado existir um mandado de prisão em aberto em desfavor do motociclista.

O homem de 32 anos recebeu voz de prisão e foi e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências cabíveis. A motocicleta foi entregue ao outro homem, que seria irmão do preso.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC