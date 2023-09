Fogo em pastagem destrói vegetação às margens da BR-317, próximo a Capixaba

Foto: Raimari Cardoso

Um incêndio aparentemente iniciado na pastagem de uma propriedade rural nas proximidades do município de Capixaba atingiu uma extensão de vegetação às margens da BR-317, na manhã desta quarta-feira, 27, dificultando a motoristas e riscos à segurança de quem trafegava pela rodovia federal.

Apesar de não chegar a interromper o tráfego, a intensidade do fogo, que já havia reduzido a cinzas toda à área de pastagem no lado interno da cerca, causava temor a quem passava na estrada, além de o vento jogar a fumaça para a direção da pista em alguns momentos.

O Acre registra 4.686 focos de queimadas em 2023, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O número é 53% menor que o registrado no ano passado no mesmo período, quando já haviam sido detectados pelo satélite de referência 9.416 focos de calor.

A quantidade de focos de queimadas neste ano é também a menor desde 2015, quando haviam sido registradas 4.563 ocorrências até 27 de setembro. Os municípios de Feijó e Tarauacá seguem sendo os que registram mais queimadas no ano no estado, com 1.025 e 810 focos, respectivamente, o que representa 39,2% do total de todo o Acre.