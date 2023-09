Flamengo prepara barca após derrota da Copa do Brasil; veja os nomes dos jogadores

Em 2023, o Flamengo amargou quatro vices-campeonatos (Carioca, Supercopa, Recopa e Copa do Brasil) e o terceiro lugar no Mundial de clubes. Com o desempenho ruim na temporada, o Rubro-Negro prepara uma reformulação para o elenco em 2024.

E após o vice na Copa do Brasil, as notícias envolvendo o clube carioca começam a ser noticiadas. De acordo o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo deve perder os seguintes jogadores:

• Everton Ribeiro , em final de contrato, dificilmente permanecerá;

, em final de contrato, dificilmente permanecerá; • David Luiz também pode estar deixando o clube. Diretoria do Flamengo avalia acordo para uma saída;

também pode estar deixando o clube. Diretoria do Flamengo avalia acordo para uma saída; • Rodrigo Caio , sofrendo com lesões e em final de contrato, sairá do Flamengo;

, sofrendo com lesões e em final de contrato, sairá do Flamengo; • Filipe Luís deve aposentar;

deve aposentar; • Diretoria do Flamengo tenta se livrar do zagueiro Pablo.

Bruno Henrique, que também está em final de contrato, está em negociações com o Palmeiras. Porém, o Flamengo, deseja a permanência do atleta e está conversando com o atacante por uma renovação.

Por Metrópoles